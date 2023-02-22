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Plenkovic, ABD'nin başkenti Washington'daki düşünce kuruluşu Atlantic Council tarafından düzenlenen bir programa çevrim içi bağlanarak konuştu.

Ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında Rusya'yı açıkça kınadığını ve Ukrayna'ya da diplomatik, ekonomik, askeri ve insani destek verdiklerini söyleyen Plenkovic, bu kapsamda 22 bin kadar Ukraynalı mülteciyi ülkelerinde ağırladıklarını kaydetti. Plenkovic, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla Avrupa'da ekonomi ve enerji alanlarında yaşanan sorunlara dikkati çekerek Batılı liderler olarak mevcut sorunlardan ders çıkarılması gerektiğini belirtti.

Plenkovic, bu kapsamda politikaların sürdürülebilirliğin önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Kilit kelime, sürdürülebilirlik. Ukraynalıların direnmeyi sürdürebilmeleri. Batı'nın Ukrayna'ya yardımlarının sürdürülebilirliği. Batılı hükümetlerin enerji fiyatları, enflasyon, gıda fiyatları ve ülkelerimizdeki sosyal uyumu korumak gibi karşı karşıya kaldığımız zorluklarla başa çıkmadaki sürdürülebilirlik. Ancak bu üç alandaki sürdürülebilirlik sağlandığında Ukraynalıların toprak bütünlüğüne saygı duyulması ve acımasız Rus saldırganlığının kontrol altına alınması konusunda bir çözüme ulaşılabilir."

Hırvatistan Başbakanı, Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ sınırlarına duvarlar ya da dikenli teller inşa etmek istemediklerini, bunun aksine, bu ülkelerle yasa dışı göçü engellemek için işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi. Plenkovic, diğer taraftan, kontrolsüz yasa dışı göç akışını engellemek için Türkiye-Yunanistan sınırı, Türkiye-Bulgaristan sınırı gibi AB'nin dış sınırlarını güçlendirmek istediklerini bildirdi.

Ülkesinin hem NATO hem Şengen hem de Avro Bölgesi üyesi 15 ülkeden biri olduğuna dikkati çeken Plenkovic, Balkan ülkeleriyle ilişkilerine de değindi. Plenkovic, Kosova, Sırbistan ve Bosna Hersek'le ikili ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirtti. Rusya-Ukrayna savaşının, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın AB'ye üyelik gündemlerini hızlandırdığını kaydeden Plenkovic, özellikle Ukrayna'nın AB üyeliği konusunda ilerlemesini desteklediklerini ifade etti.

Fotoğraf: AA

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