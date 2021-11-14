Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu son maçında Hırvatistan, konuk ettiği Rusya'yı 1-0 yendi ve Dünya Kupası'na direkt olarak katılma hakkı elde etti.

Hırvatları galibiyete götüren gol 81. dakikada Kudryashov'un kendi ağlarını havalandırmasıyla geldi.

Sahadan 1-0 mağlup ayrılan Rusya ise Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off oynayacak.