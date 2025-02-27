Hırsızlık yapmak orucu bozar mı?Diyanet'e göre oruçluyken hırsızlık yapmak orucu bozar mı?

Hırsızlık yapmak orucu bozar mı?Diyanet'e göre oruçluyken hırsızlık yapmak orucu bozar mı?

Kadir Gecesi ve Ramazan ayı gibi İslam alemi için önemli zamanları içinde barındıran dönemde ibadetlerin özenli şekilde yapılması gerekir. Kalp kırmak, kötülük yapmak ve kötü davranışlarda bulunmak gibi birçok eylem bu dönemde yasaklanmıştır. Bu davranışların ilgili dönemde yapılması durumunda yapılan ibadetlerden alınan sevap kaybedilebilir. Peki hırsızlık yapmak orucu tamamen bozar mı? Detaylar yazının devamında…

HIRSIZLIK YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

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Bu tip konularda Diyanet tarafından yapılan çeşitli açıklamalar vardır. Bilinen bir bilgiye göre, Müslümanlar için haram olarak belirlenen eylemlerin oruç boyunca yapılması doğru görülmüştür. İşte Diyanet tarafından ilgili konuda yapılan açıklamalar;

• Müslüman her zaman ve her yerde haramlardan sakınmalı, başta oruç olmak üzere ibadetle geçirilen Ramazan ayında ise daha da dikkatli davranmalıdır. Oruçlu kimsenin tüm günahlardan sakınarak oruç ibadetinin maksadına uygun hareket etmesi gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur.” (Buhârî, Savm, 8).

• Oruçlu olan kimsenin yalan konuşmaktan ve yalanla iş yapmaktan uzak durduğu gibi gıybet, kötü söz söylemek, kul hakkı yemek, harama bakmak, kumar oynamak vb. yasak davranışlarda bulunmaktan da uzak durması gerekir.

ORUCU NELER BOZAR?

Oruç tutan kişiler, en başta yeme ve içme eyleminden tamamen uzak durmalıdır. Nefse normalde keyif veren her türlü unsurun sahur ve iftar arasındaki dönemde yapılması yasaklanmıştır. Cinsel ilişki yaşamak da buna dâhildir. Nargile, sigara ve benzeri keyif veren maddeler de oruç tutma saatleri içerisinde uzak durulması gerekenler arasındadır. Tiryalik gereği alınan maddeler de bu kapsama girer. Bunun yanı sıra her ne sebeple olursa olsun, oral yolla alınan ilaçlar da orucu bozma niteliğine sahiptir.

RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ BAZI AYET ve HADİSLER

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. (Bakara Suresi 183)

“Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah’ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar.” (Bakara Suresi 187) “Şurası muhakkak ki, Oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır” (Beyhaki) SAHURDA NELER YAPILIR? Sahur Ramazan gecelerini anlamlı kılan, tüm ailenin bir arada yediği bir yemek vaktidir. Bir sonraki akşam ezanına kadar yenilecek son yemek ve içilecek suyun ayrıldığı vakittir. Bu vakitte kurulan sahur sofrasında bereket olduğuna inanılır. Bu vakitte uyanmak, bedeni ve ruhu oruca hazırlayarak mutluluk vermeye yardımcı olur. Din alimleri, ertesi gün tutulacak orucun bilincini kuvvetlendirmek adına sahur vaktinde uyanılmasını söyler. Bu vakitten önce yiyip yatan kişilerin orucu da kabul olur. Ancak böylesinin daha makbul olduğu söylenir. 11 ayın sultanı Ramazan, imsak vaktine kadar yapılan sahuru önemli kılar. Ezan okunurken yeme içme eylemi kesilir. İFTARDA NELER YAPILIR? İftar ise sahur vaktinden itibaren tutulmaya başlayan orucun sonlandığı vakittir. Bu zamanda oruç açılır ve mideyi yormayacak sıvılarla başlangıç yapılır. Ayrıca orucun hurma ile açılması da Müslüman aleminde yaygındır. Ancak sadece su ile ya da bulunan herhangi bir yiyecekle de dualar eşliğinde orucunuzu açabilirsiniz. Burada en makbulü, vücudu yormadan hafif yiyecekler tüketmektir.

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