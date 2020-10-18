DHA

Olay Bahçelievler'de bulunan bir anaokulunda meydana geldi. Tadilat halindeki anaokulunun kapıları bakım için sökülerek bahçeye bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, okul içinde çalışmaya devam eden ustalar bir süre sonra bahçeye çıktıklarında kapıların yerinde olmadığını fark edince durumu hemen anaokulu sahibine haber verdi.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Anaokulunun güvenlik kameralarını incelendikten sonra hırsızlık olayı ortaya çıktı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda, okul duvarındaki demir parmaklıkları aşan bir kâğıt toplayıcısı bahçeye bırakılan bir kapıyı duvarın diğer tarafında bekleyen arkadaşına veriyor. Daha sonra yerdeki diğer demir kapıyı duvara yaslayan kâğıt toplayıcısı tekrar duvardan bahçe dışına çıkarak duvara yasladığı demir kapıyı da alıp olay yerinden uzaklaşıyor.

"USTALARA ÇALINACAĞINI SÖYLEMİŞTİM"

Anaokulu sahibi Engin Öder de koronavirüs tedbirleri kapsamında okulu baştan aşağı tadilata soktuklarını söyledi. Tadilat yapan ustalara bahçedeki kapıların çalınabileceği uyarısını yaptığını ifade eden Öder, "Okul tadilatta olduğu için içerideki bazı eşyalarımızı dışarı çıkarıyoruz, temizliyoruz daha sonra kullanalım diye.

Kapılarımızı da dışarı çıkardık. Daha sonra bunları değerlendirecektik. Duvar dibine koyduğumuz kapıların çalınacağını ben ustalara söylemiştim. Onlar bir şey olmaz dediler. Israrla söyledim, bir gün sonra kapılarımızı çaldılar. Burada önemli olan kapıların çalınması değil, bu hırsızlar daha sonra evimizin içine girip başka bir şey de çalar" dedi.