İstanbul ve Bursa’da birçok hırsızlık olayı gerçekleştiren 33 yaşındaki Zeliş Ö. ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre mahkeme, kılıktan kılığa girerek hırsızlık yapan Zeliş Ö.’nün bütün dosyalarını tek dosyada birleştirerek zanlıyı toplam 28 yıl hapis cezasına çarptırdı.
MAHKEMEDE “BEN ZELİŞ Ö. DEĞİLİM” DEDİ
Azılı hırsız yargılandığı süreçte cezalardan kurtulmak ve serbest kalmak için mahkemede şok iddiada bulundu ve kendisinin Zeliş Ö. olmadığını isminin Ekin Ö. olduğunu polislerin yanlış kişiyi yakaladığını söyledi. Ekin Ö. kimliğini de mahkemeye sunan şüphelinin, Ekin Ö. olarak herhangi bir suç kaydının olmadığı görüldü.
PARMAK İZİ ELE VERDİ
Bunun üzerine mahkeme Zeliş Ö. olarak yargılanan şüphelinin kendisinin Ekin Ö. olduğunu söylediğini ve bu iki ismin araştırılmasını istedi. Ayrıca Ekin Ö. adlı kişinin kim olduğunun tespit edilmesi istendi. Yapılan incelemelerde şüphelinin gerçekten Ekin Ö. olduğu saptandı. Serbest kalmayı bekleyen Ekin Ö.’nün kimlik oyununu polis bozdu. Emniyetten mahkemeye gönderilen kayıtlarda, birçok hırsızlık olayında yakalanan Zeliş Ö.’nün olay günlerinde alınan parmak izi, mahkemede kendini Ekin Ö. diye tanıtan şüphelinin alınan parmak iziyle karşılaştırması yapıldı. Yapılan karşılaştırmada Zeliş Ö. ile Ekin Ö.’nün parmak izleri birbirleriyle uyuştu. Zeliş Ö. olmadığını söyleyen Ekin Ö., aslında Zeliş Ö.’ydü.
OLAYLARDA ZELİŞ Ö. İSMİNİ KULLANDI
Gerçek kimliğinin Ekin Ö. olduğu ortaya çıkan şüpheli kadınla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Ortaya çıkan detaylarda, Ekin Ö., ilk hırsızlık olayında yakalandığında kendi üzerinde kimlik olmadığını ve isminin ‘Zeliş Ö.’ olduğunu belirterek kayıtlara böyle geçilmesini sağladı. Daha sonra birçok hırsızlık olayında yakalanan Ekin Ö., kimlik olarak hep Zeliş Ö. ismini kullandı.
ZELİŞ Ö. SAHTE KİMLİK ÇIKMADI
Şüphelinin Ekin Ö. çıkmasından sonra, ismini kullandığı Zeliş Ö.’nün gerçekten kim olduğu sorusu ortaya çıktı. Yapılan ilk incelemede Ekin Ö. tarafından kullanılan Zeliş Ö. kimliğinin de sahte olmadığı öğrenildi. Nüfus kayıtlarında Zeliş Ö. adlı kişinin var olduğu ve Ekin Ö.’nün akrabası olduğu görüldü. Ancak Zeliş Ö. adlı kişiye ulaşılamadı. Mahkeme ise Zeliş Ö. ile ilgili de inceleme başlatılmasına karar verdi.