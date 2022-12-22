Azılı hırsız yargılandığı süreçte cezalardan kurtulmak ve serbest kalmak için mahkemede şok iddiada bulundu ve kendisinin Zeliş Ö. olmadığını isminin Ekin Ö. olduğunu polislerin yanlış kişiyi yakaladığını söyledi. Ekin Ö. kimliğini de mahkemeye sunan şüphelinin, Ekin Ö. olarak herhangi bir suç kaydının olmadığı görüldü.

PARMAK İZİ ELE VERDİ

Bunun üzerine mahkeme Zeliş Ö. olarak yargılanan şüphelinin kendisinin Ekin Ö. olduğunu söylediğini ve bu iki ismin araştırılmasını istedi. Ayrıca Ekin Ö. adlı kişinin kim olduğunun tespit edilmesi istendi. Yapılan incelemelerde şüphelinin gerçekten Ekin Ö. olduğu saptandı. Serbest kalmayı bekleyen Ekin Ö.’nün kimlik oyununu polis bozdu. Emniyetten mahkemeye gönderilen kayıtlarda, birçok hırsızlık olayında yakalanan Zeliş Ö.’nün olay günlerinde alınan parmak izi, mahkemede kendini Ekin Ö. diye tanıtan şüphelinin alınan parmak iziyle karşılaştırması yapıldı. Yapılan karşılaştırmada Zeliş Ö. ile Ekin Ö.’nün parmak izleri birbirleriyle uyuştu. Zeliş Ö. olmadığını söyleyen Ekin Ö., aslında Zeliş Ö.’ydü.

OLAYLARDA ZELİŞ Ö. İSMİNİ KULLANDI

Gerçek kimliğinin Ekin Ö. olduğu ortaya çıkan şüpheli kadınla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Ortaya çıkan detaylarda, Ekin Ö., ilk hırsızlık olayında yakalandığında kendi üzerinde kimlik olmadığını ve isminin ‘Zeliş Ö.’ olduğunu belirterek kayıtlara böyle geçilmesini sağladı. Daha sonra birçok hırsızlık olayında yakalanan Ekin Ö., kimlik olarak hep Zeliş Ö. ismini kullandı.