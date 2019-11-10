Hırdavat sektörü gözünü Rusya’ya dikti

Türk hırdavat sektörü, 5-8 Kasım 2019 tarihlerinde Rusya’da düzenlenen hırdavat, nalburiye ve el aletleri fuarı olan Mitex 2019’a katılım gösterdi. İDDMİB Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, Rusya’nın hırdavat sektöründe Türkiye’den 190 milyon dolarlık ithalatının olduğunu ancak dünya geneli ithalatla karşılaştırıldığında önlerinde uzun bir yol olduğunu belirtti.

HIRDAVAT SEKTÖRÜNDE HEDEF 140 MİLYON NÜFUSLU RUSYA

Sektörü daha da ileriye getirmek için Rusya pazarının öneminden bahseden Tecdelioğlu, “Rusya 140 milyon üzerinde nüfusu, 14 bin USD üzerindeki kişi başı milli geliri ve yıllık 15 milyar dolar civarındaki hırdavat ithalatı ile hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. Ayrıca sektör vergileri de yüzde 3-15 civarında olması da cazip bir pazar haline getiriyor. Rusya pazarına giriş kapılarından biri olduğunu düşündüğümüz MITEX fuarı da sektörümüze bu anlamda katkı yapacağı görüşündeyiz. 2015 yılında uçak krizi ile bozulan ilişkilerimizin yavaş yavaş düzeldiğini ve temmuz ayında hususi ve hizmet pasaportu sahiplerine vizenin kalkmasıyla yine ilişkilerin eski haline döneceğini düşünüyoruz.” dedi.

Geçtiğimiz yıl fuara 500’e yakın firmanın katılım sağladığını ve 20 bine yakın kişi tarafından ziyaret edildiğini vurgulayan Tecdelioğlu, “Fuara Türkiye’den de sektörü temsilen Hırdavat Sanayici ve İşadamları Derneği (HISİAD),Anadolu Yapışkanlı Bantlar ve Ambalaj Sanayi, Retta Profesyonel El Aletleri A.Ş., Avon İş Güvenliği Malzemeleri, İzeltaş El Aletleri, Konya Saraylı Madeni Eşya firmalarımız katılım sağladı. Biz tabii ki bu sayının yeterli olmadığı görüşündeyiz ve 2020 yılında düzenlenecek fuara ilişkin ülkemiz adına milli katılım düzenleyerek gerek sektör gerekse ülke ilişkilerimizi daha ilerilere taşıyacağız.” diye söyledi.



YIL SONU İHRACATTA HEDEF YÜZDE 11’LİK ARTIŞ

Sektörün dünya ihracatının 200 milyar dolar seviyelerinde olduğunu belirten Tecdelioğlu, dünya genelinde en fazla ihracat yapan 3 ülkenin sırasıyla 31 Milyar USD ile Çin, 20 Milyar USD ile Almanya ve 13 milyar USD ile ABD olduğunu söyledi. Türkiye’nin 2018 yılında gerçekleştirdiği 7.2 milyar dolarlık ihracat ile dünya genelinde 23. sırada yer aldığını ve dünya geneli ihracattan ancak yüzde 1 pay alabildiğini söyleyen Tecdelioğlu, üretim anlamında Türkiye genelinde 13 bin üzerinde ihracatçı ve imalatçı firma bulunduğunu ve bu firmaların 650 bin civarında bir istihdam yarattığını söyledi.

Sektörel olarak 2019 yılı sonunda ihracatta yüzde 11’lik bir artış beklediklerini vurgulayan Tecdelioğlu, 2019 yılı içerisinde sektörel anlamda Amerika, Rusya, Meksika, Almanya, Polonya ve BAE’yi kendimize hedef ülkeler olarak belirledik ve bu ülke fuarlarına gerek milli katılımlarla ve gerekse farklı projelerimiz kapsamında ticaret heyetleri düzenleyeceğiz.” diye konuştu.

AR-GE VE İNOVASYON İHRACATA DEĞER KATIYOR

Gerek ürün miktarı ve gerekse ihracat değer bazında sektör olarak daha da ileriye gitmek için Ar-Ge ve inovasyona girişimlerde bulunduklarını aktaran Tecdelioğlu, “İDDMİB olarak bu konuda çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. 2020 yılında “Birlikte Tasarlayalım” yarışmamızı yine düzenleyeceğiz. Ar- Ge ve inovasyon sektörde daha katma değerli ürün üretmek için büyük önem taşıyor.” dedi.