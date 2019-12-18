Hipotermi nedir? Hipotermi ölümcül mü? Soruları Uludağ'da dağcı Efe Sarp'ın cansız bedeninin bulunması ardından merak konusu oldu. İşte, hipotermi hakkında detaylar haberimizde...

HİPOTERMİ NEDİR?

37C olan vücut sıcaklığının 35C ‘nin altına düşmesi ile meydana gelen, kas ve beyinsel işlevlerin bozulmasına neden olan rahatsızlıktır. Ortam sıcaklığının düşmesi ile. Bulunduğumuz yerdeki havanın standar vucüt sıcaklığı olan 37C derecenin altına düşmesi. Isı iletimi ile. Dokunduğumuz veya temas halinde olduğumuz nesnelerin vucüt ısımızdan daha düşük sıcaklıkta olması nedeni ile. Örnek; suyun için olmak vs..Konveksiyon yani haraket hali nedeni ile. Örnek : rüzgar almak veya haraket halinde olma durumu (bisiklete binmek vs.. gibi) Buharlaşma sebebi ile. Vücudun terlemesi ve sıcağı atma ihtiyacı, sıvı kaybı vs.

HİPOTERMİ BELİRTİLERİ NELER?

Hipotermide süreç yavaş gelişir ve kişi bu durumun farkına varmayabilir. Uyku hali, konuşmada ağırlaşma, derin soluk alma isteği, el ve ayaklarda ağırlık hissi, kontrolsüz el ve ayak hareketleri, davranış değişiklikleri ve titreme hipotermiyi akla getirmelidir.

Isı kaybı en çok baş-boyundan gerçekleşir

Isı kaybının yüzde 50'si baş- boyun bölgesinden gerçekleştiğinden mutlaka şapka, bere ve boyunluk hatta kar maskesi kullanılarak ağız ve burnun kapatılması gerekir.

Baş-boyun bölgesi dışında ısı kaybı en çok el ve ayaklardan gerçekleşir. Uzun süre dışarıda kalacak kişilerin hipotermi riskini azaltmak için ellerini eldiven ile korumaları, ısıyı tutacak çorap giymeleri gerekir. Kaymayan ve su geçirmeyen ayakkabı tercihi önemlidir.

Kayak yapanların hava, yağış durumu ve hissedilen sıcaklığa göre rota seçmeleri, izlenecek rota konusunda mutlaka tesis ya da yakın çevreyi bilgilendirmeleri gerekir. Kişilerin yanında su bulundurması da önemlidir.

HİPOTERMİ ÖLÜMCÜL MÜ?

Kaçış Sendromundaki ani ve hızlı olarak gelişebilen kan basıncı (tansiyon) düşüklüğü yoğun tedavi ve takiple önlenemezse, birden fazla organın çalışması yetersiz hale gelebilir. Bu da hasta için uzun tedavi dönemi hatta ölüm anlamına gelebilir.

HİPOTERMİ DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Hipotermi kurbanını yeniden ısıtmak için temel prensip sahip oldukları ısıyı korumalarını sağlamak gerekir. Ayrıca ısı üretmelerine yardımcı olmak için müdahale etmek önemlidir.