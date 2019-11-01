Hipermetrop nedir, belirtileri nelerdir?

01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hipermetrop; yakını görememe hastalığıdır. Göze gelmekte olan ışınların gözdeki ağ tabakasının arka bölümünde odaklanması durumudur. Gözün arka çapında yetersizlik ya da korneanın aşırı düz olması ile lensin kırıcılığının az olmasından ötürü görüntünün retina arkasında meydana gelmesidir. Yakını görme azalır ve uzak görmede de sıkıntılar oluşturur.
Hipermetrop; fonksiyonel, patalojik ve basit olarak üç türe sahiptir. Hipermetrobun oluşmasında; genetik faktörlerin etkisi bulunmakla beraber yaş ilerlemesi ile de ortaya çıkma ihtimali yüksektir.
Hipermetrop belirtileri nelerdir?
Bulanık görme, göz yorgunluğu ve tedavi edilmediği taktirde de göz tembelliği olabilmektedir. Kişinin yaşına ve gözüm uyum sağlayabilme kapasitesine göre değişebilir. Doğuştan hipermetrop olanlar hiç göremediklerinden göz tembelliği ve şaşılık olmaları söz konusudur. Hipermetrop olan kişi her şeye yakından bakarlar. Çocuklarda hipermetrop bozukluğu önceleri fark edilmez ancak çocuk büyüme başlayınca davranışları ile bunu belli eder. Televizyonu yakından izler, bir şeyi yakalamakta zorlanır. Hafif seyreden hipermetrop bazen dikkat eksikliği, hiperaktivite ya da başka bir öğrenme güçlüğü ile karıştırılabilir.
Hipermetrop tanısı; kişinin yakını okumakta zorlanması ve uzağı görmesinde sıkıntı olmaması ile anlaşılmaktadır. Göz görme ölçümleri otorefraktometre aleti ile gücü ve görme derecesi kontrol edilerek yapılır. Duruma göre farklı numara camlar takılarak gözün görebildiği en iyi durum sağlayan cam tercihi sağlanır. Bu sayede gözlük kullanımı sağlamak için tanısı konur.
Hipermetrop tedavisi
Genelde göz muayenesi sonrasında göz hekimi gözlük ya da kontak lens kullanımı önerebilmektedir. Kontak lenslerin göze uyumu önemlidir. Bazı enfeksiyon ve komplikasyon oluşma riski açısından önemlidir. Bu yüzden gözün durumuna göre düzenleme sağlanır. Ayrıca lasik denilen lazer ile düzeltilme sağlanmaktadır. Bu da oldukça düzeltme sağlayan bir uygulamadır. Hipermetrobun tedavisi sağlanmalıdır yoksa daha farklı göz hastalıklarına neden olabilmektedir.
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