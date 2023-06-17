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Hindistan’da sıcak hava dalgası: 46 ölü

Hindistan'ın en kalabalık eyaleti Uttar Pradesh'te etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle iki günde 46 kişi hayatını kaybetti.

Giriş: 17.06.2023 - 17:47 | Güncelleme: ABONE OL
Hindistan’da sıcak hava dalgası: 46 ölü
İHA

Hindistan seyreden yüksek sıcaklıklar can kaybına yol açtı. Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinin büyük bir bölümünü etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle Ballia bölgesinde iki gün içinde 46 kişi hayatını kaybetti.

Doktorlar, son 2 günde Uttar Pradeş'te 34, Bihar'da ise 12 olmak üzere 46 kişinin hayatını kaybettiği sıcaklar dolayısıyla 60 yaş üstündekilerin dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi.

İHA'nın haberine göre ölenlerin tümünün 60 yaş üzeri ve daha önceden sağlık sorunları bulunan yaşlılar olduğu, aşırı sıcak nedeniyle durumlarının kötüleştiği aktarıldı. Hindistan Meteoroloji Departmanı verilerine göre Ballia bölgesinde Cuma günü hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkarak 42,2 santigrat derece olarak ölçüldü.

Doktorlar, sıcak hava dalgası nedeniyle 60 yaş üzerindeki kişilerin dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.

Öte yandan, Nisan ayında Mumbai'de bir törene katılan 13 kişi aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bazı eyaletlerde tüm okullarda da 1 hafta süreyle eğitime ara verilmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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