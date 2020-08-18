Hindistan’da gözaltılar sırasındaki polis şiddeti tartışılıyor

İnsan hakları savunucuları, Hindistan'daki emniyet sisteminde "cezasızlık ve ihlal kültürünün" yaygın olduğunu kaydederek, polis teşkilatında reformlara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.
Yeni Delhi merkezli İşkenceye Karşı Milli Kampanya hareketine göre, 2019’da polis gözetimi sırasında 125 kişi işkence veya farklı ihlaller dolayısıyla yaşamını yitirdi.
Hindistan’da 2016’da polis gözetimleri sırasındaki ölümlerin araştırıldığı bir raporun yazarı olan Jayshree Bajoria da yaptığı açıklamada, tüm sistemin, polisin hesap verebilirliğini sağlamak yerine emniyet mensuplarının ihlallerine kalkan olduğunu söyledi.
Ulusal İnsan Hakları Komisyonunun 2017’deki yıllık raporunda ise Hindistan’da gözaltılar sırasındaki şiddetin çok yaygın olduğu ve neredeyse rutin bir hal aldığı belirtildi.
Raporda, yaşanan ölümlerin birçoğunun bildirilmediği vurgulandı.
ŞÜPHELİLER SIKLIKLA 'ÇATIŞMALARDA' ÖLÜYOR
Ülkede, şüphelilerin sıklıkla polisin "çatışma" olarak adlandırdığı olaylarda ölmesi, kafalarda soru işaretlerine yol açıyor.
Geçen ay Uttar Pradeş eyaletinde 8 polisi öldürmekle suçlanan bir şüphelinin emniyet mensupları tarafından yakalandıktan sonra kaçmaya çalıştığı ileri sürülmüş, çıkan çatışmada öldürüldüğü açıklanmıştı.
Söz konusu olay, ülkede polisin "kendi adaletini" uyguladığı tartışmalarını gündeme getirmişti.
Hindistan'da 2001-2018 yıllarında sadece 26 polisin gözaltılar sırasındaki ölümlerden suçlu bulunduğu belirtiliyor.
BM SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI ÇAĞRISI
Yeni Delhi merkezli İnsan Hakları Girişimi Topluluğu Yöneticisi Maja Daruwala, bu tür ihlallerin emniyet sistemi içerisinde sürekli olarak trajediyle sonuçlanan uzun vadeli yapısal kırılganlıklara ve zayıflıklara yol açtığını belirtti.
Aktivistler, gerekli reformların yapılması çağrısını yinelerken, emniyet mensuplarının insan hakları ve uygun soruşturma teknikleriyle ilgili konulardaki eğitimlerinin oldukça yetersiz olduğunu savunuyor.
İnsan hakları savunucuları ayrıca, Hindistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceye Karşı Sözleşmesi’ni onaylamasını ve hükümlerini iç hukukuna dahil etmesini talep ediyor.
Hindistan, söz konusu sözleşmeyi imzalamayan birkaç ülke arasında yer alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!