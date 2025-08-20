Habertürk
        Haberler Dünya "Hindistan savaşı fonluyor" | Dış Haberler

        Donald Trump'ın Danışmanı: Hindistan savaşı fonluyor

        ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Peter Navarro, Hindistan'ın Rusya'dan yaptığı petrol ithalatına dikkat çekerek, Hindistan'ın savaşı fonladığını ve barışı geciktirdiğini dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 18:17 Güncelleme: 20.08.2025 - 18:17
        "Hindistan savaşı fonluyor"
        ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro, Hindistan'ın Rusya'dan petrol alarak "savaşı fonladığını" ve barışı geciktirdiğini belirtti.

        Navarro, Fox Business kanalına verdiği röportajda, Rusya’dan petrol almayı sürdürmesi nedeniyle ABD ile ilişkileri gerilen Hindistan’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Navarro, Hindistan’ın Rus petrolüne aslında ihtiyaç duymadığını vurgulayarak, savaş öncesinde sınırlı düzeyde olan alımların savaşla birlikte belirgin biçimde arttığını ifade etti.

        Navarro, Rusya ile Hindistan’daki rafinerilerin işbirliği yaptığını ve yüksek fiyatla satılan rafine petrolün "savaşı fonladığını" öne sürdü.

        Hindistan'ın "kar amacı gütmesinin" Avrupa ile ABD'nin savunma harcamalarını artırmasına neden olduğunu belirten Navarro, bu durumun Ukrayna'ya yardımlarda da artışa sebep olduğunu kaydetti.

        Navarro, Hindistan'ın en yakın zamanda Rus petrolünü almayı bırakması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "son aşamaya getirme" yolunda büyük bir adım atılmış olacağını savundu.

        ABD Başkanı Trump, 6 Ağustos’ta, Rusya’dan petrol alımına devam eden Hindistan’a yüzde 25 ek gümrük vergisi getiren kararı imzalamıştı.

