Hindistan'da tünelde mahsur kalan 41 kişinin kurtarılması için dikey sondaj başladı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki yol çalışması sırasında tünelin çökmesi sonucu yaklaşık iki hafta önce mahsur kalan 41 işçi için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının, yatay sondaj makinesinin bozulması nedeniyle dikey sondaj yöntemiyle sürdürüleceği açıklanmıştı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Ulusal Afet Yönetim Kurumu üyesi Syed Ata Hasnain, arama kurtarma ekibinin dikey sondaja hazırlandığını bildirmiş, işçilerin mahsur kaldığı tünelin üstüne bir platforma makinenin yerleştirildiğini kaydetmişti.

Yaklaşık 86 metre kazması beklenen çalışmanın bugün başladığı bildirildi.

UZMANLAR DİKEY SONDAJ "ÇOK RİSKLİ" DEDİ

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Ancak jeologlar dikey sondajın risklerle dolu olduğu konusunda yetkilileri uyardı ve bunun kırılgan dağı zayıflatabileceği ve zaten kısmen çökmüş olan tünele daha fazla molozun düşmesine neden olabileceğini ifade etti.

Uttarkand'daki HB Garhwal Üniversitesi'nden jeoloji profesörü Yaspal Sundriyal, CNN'e "Himalayalar'daki kaya türleri çok zayıf. Dikey sondaj kaya oluşumunu bozacak ve dağda titreşimlere neden olacak. Himalayalar'daki kayalara çok dikkatli ve çok güçlü bir destekle yaklaşılmalı. Sondajın tünelin üstündeki kayanın toprağını bozacağından korkuyorum" dedi.