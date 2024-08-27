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        Haberler Dünya Hindistan'da şiddetli yağışlar: Son 48 saatte 17 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Hindistan'da şiddetli yağışlar: Son 48 saatte 17 kişi hayatını kaybetti

        Hindistan'ın Gujarat ve Rajasthan eyaletlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle son 48 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi kayboldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 22:17 Güncelleme: 27.08.2024 - 22:17
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        Hindistan'da şiddetli yağışlar can aldı
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        ​​​​​​​Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, Gujarat ve Rajasthan eyaletlerinde üç gündür şiddetli yağışların etkili olduğunu duyurdu.

        Yetkililer, yağışlar nedeniyle son 48 saatte 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.

        Gujarat afet yönetimi yetkilileri, yaklaşık 20 bin kişinin yağışlardan etkilendiğini ve 6 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

        İki eyalette yağmurdan etkilenen bölgedeki barajların çoğunun taşması üzerine yetkililer sel uyarısı yaptı.

        Ayrıca her iki eyalette de yağmurdan etkilenen bölgelerdeki okullar iki gün tatil edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #hindistan
        #şiddetli yağışlar
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