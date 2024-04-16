Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hindistan'da çıkan çatışmada 29 Maocu isyancı öldü

        Hindistan'da çıkan çatışmada 29 Maocu isyancı öldü

        Hindistan'da uzun yıllardır pek çok silahlı eylem düzenleyen Maocu isyancılara polis tarafından operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada çok sayıda isyancı yaşamını yitirdi. Çatışmanın devam ettiği ve daha fazla isyancının cesedine ulaşılabileceği açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 18:26 Güncelleme: 16.04.2024 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hindistan'da 29 Maocu isyancı öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hindistan'ın Çatisgar eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada 29 kişinin öldüğü bildirildi.

        Polis tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Çatisgar'a bağlı Kanker bölgesinde Maocu isyancılara karşı operasyon düzenlendiği belirtildi.

        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Haberi Görüntüle

        Açıklamada, operasyon sırasında isyancıların yoğun ateşi altına kalan güvenlik güçlerinin, saldırganlara karşılık vermesinin ardından şiddetli çatışma yaşandığı ifade edildi.

        Çatışmanın yatışmasının ardından bölgede kapsamlı arama yapıldığı bildirilen açıklamada, Maocu isyancılara ait 29 ceset bulunduğu kaydedildi.

        Açıklamada, çatışmada yaralanan 3 güvenlik görevlisinin hayati tehlikeyi atlattığı, arama sırasında da birçok silah ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

        REKLAM

        Çatışmanın Çotebetiya bölgesinde bulunan polis karakolu sınırlarındaki ormanlık alanda sürdüğü belirtilen açıklamada, daha fazla isyancının cesedine ulaşılabileceğine işaret edildi.

        MAOCU İSYANCILAR YILLARDIR EYLEM DÜZENLİYOR

        Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler yapıyor.

        İsyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

        Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan bu yana 8 bini sivil 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hindistan
        #Asya
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Johnny Depp kale alıyor
        Johnny Depp kale alıyor
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Uzman çavuş sağlık çalışanını böyle ısırmış!
        Uzman çavuş sağlık çalışanını böyle ısırmış!
        Habertürk Anasayfa