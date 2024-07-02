Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 16 kişi öldü

Yetkililer, yağışlardan en çok etkilenen eyaletlerden Assam'daki kurtarma çalışmalarına Hindistan ordusunun da katıldığını bildirdi. Bu kapsamda, Asya'nın en büyük nehirleri arasındaki Brahmaputra'da bulunan küçük bir adada 4 gün mahsur kalan 13 balıkçının askeri helikopterle güvenli bölgeye yerleştirildiği aktarıldı.