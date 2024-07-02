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        Haberler Dünya Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 16 kişi öldü | Dış Haberler

        Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 16 kişi öldü

        Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında iki haftada 16'dan fazla kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi evini terk etti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 13:43 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:53
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          Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında iki haftada 16'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.

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          Ülkenin kuzeydoğusunu etkileyen aşırı yağışlar nedeniyle bölgede 300 binden fazla kişi sular altında kalan evlerini terk etti. Yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları sonucu iki haftada 16'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

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          Yetkililer, yağışlardan en çok etkilenen eyaletlerden Assam'daki kurtarma çalışmalarına Hindistan ordusunun da katıldığını bildirdi. Bu kapsamda, Asya'nın en büyük nehirleri arasındaki Brahmaputra'da bulunan küçük bir adada 4 gün mahsur kalan 13 balıkçının askeri helikopterle güvenli bölgeye yerleştirildiği aktarıldı.

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          Changlang bölgesinde sular altında kalan bir okuldan 70 öğrenci ve öğretmen kurtarıldı. Sikkim, Manipur ve Meghalaya eyaletlerinde ise birçok yol ve köprü hasar gördü.

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          Resmi rakamlara göre, ülkenin kuzeydoğusundaki 6 eyalette 80'den fazla kişi mayıs sonundan beri sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybetti.

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          Her yıl haziran-eylül döneminde meydana gelen muson yağmurları bölgede büyük hasara yol açıyor. Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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