Hıncal Uluç'un bacağı kırıldı

Sabah Gazetesi yazarı Uluç’un evde düşerek kaza geçirdiği öğrenildi. Ameliyat olmak için bekleyen Uluç’un tedavisi sürdüğü ifade edildi.

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