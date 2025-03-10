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        Haberler Gündem "Hileli boşanan" çiftler mercek altında: Bunun cezası var mı? - Öne çıkan haberler

        "Hileli boşanan" çiftler mercek altında: Bunun cezası var mı?

        Sosyal Güvenlik Kurumu, geçen yıl yetim aylığı alabilmek için 2 bin 404 kişinin anlaşmalı boşandığını tespit etti. Peki, "hileli boşanma"nın tespit edildiği durumlarda ne oluyor? Bu durum suç kapsamına giriyor mu? Habertürk'ten Serkan Şimşek'in haberi..

        Giriş: 10.03.2025 - 19:21 Güncelleme: 10.03.2025 - 22:02
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        "Hileli boşanmalar" mercek altında
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        osyal Güvenlik Kurumu, "hileli boşanma" yoluna başvuran çiftleri mercek altına aldı. Geçen yıl yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan fakat boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam edenlere yönelik 3 bin 2 denetim yapıldı. Geçtiğimiz yıl 2 bin 404 kişi hileli boşanma yoluyla eşiyle ayrılmasa da yetim maaşı aldı.

        Bu hileye başvurduğu tespit edilen çiftler için bundan sonraki süreç nasıl işleyeceğine yönelik avukat Çağatay Çakır Habertürk’e değerlendirmelerde bulundu.

        Çakır, “Yetim aylığı SGK tarafından verilen ebeveynlerini kaybeden vatandaşlara bağlanan bir haktır. Belli şartların oluşması gerekiyor. Bazı vatandaşlar bu şartı sağlamayınca hileli davranışlarda bulunabiliyor. Bunun da en popüler en bilindik yöntemi anlaşmalı boşanma.” diye konuştu.

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        “4 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR”

        “Hileli boşanma"nın cezasına yönelik Çakır, “SGK kendilerine ödenen paranın tamamını faiziyle birlikte geri istiyor. Bunun haricinde bu Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ediyor. Nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturuyor ve kanunda kamuya karşı suç işlendiği için 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilir diyor. Bunun haricinde menfaat sağlanan tutarın 2 katı kadar da adli para cezasına hükmediliyor.” ifadelerini kullandı.

        Sosyal Güvenlik Kurumu, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatırken, SGK tarafından ödenen aylıkların faiziyle geri alınması için de gerekli adım atıldı.

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        #hileli boşanmalar
        #haberler
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