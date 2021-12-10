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Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan ilk poz: Sürpriz plan!

Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan ilk poz

Temmuz ayında hayranları tarafından Bozcaada'da birlikte görüntülenmelerinin ardından aşklarını ilan eden Hilal Altınbilek-Metin Hara çifti, önceki gün gazetecilere poz verdi. Hara'nın, "Yeni yıl için bir planım var. Sürpriz bir şekilde girebiliriz" şeklinde konuşması, "Yeni yılda evlilik teklifi gelir mi?" sorusunu akıllara getirdi

10.12.2021 - 10:46 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Son dönemin popüler oyuncularından olan Hilal Altınbilek (30) ile yazar sevgilisi Metin Hara (39), önceki akşam Yasemin Sakallıoğlu'nun "Doğru Koca Nasıl Seçilir?" adlı tek kişilik gösterisini izleyen isimler arasındaydı.

    "DÖNER DÖNMEZ İZLEMEYE GELDİM"

    Yaklaşık beş ay önce yeni bir aşka yelken açan çift, gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmedi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Altınbilek, "Yasemin, Adana'ya geldiğinde kendisi ile konuşmuştuk, ben de döner dönmez gösterisini izlemeye geldim." dedi.

  • "YENİ YILA SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE GİREBİLİRİZ"

    Taze aşıklara, yeni yıl planları da soruldu. Konuyla ilgili konuşmak istemeyen Hara, "Yeni yıl için bir planım var. Sürpriz bir şekilde girebiliriz." açıklamasını yaptı.

    Metin Hara'nın bu sözleri, "Yeni yılda evlilik teklifi gelir mi?" sorusunu akıllara getirdi.

  • AŞIKLAR EL ELE!

    Öte yandan temmuz ayında hayranları tarafından Bozcaada'da birlikte görüntülenen ve adları aşk dedikodularına karışan Hilal Altınbilek ile Metin Hara, geçtiğimiz aylarda Arnavutköy'deki bir restorandan çıkarken objektiflere yansımıştı.

  • Eski aşkı Adriana Lima'yı sık sık getirdiği mekana bu kez yeni sevgilisi ile birlikte gelen Hara, özel hayatıyla ilgili sorular karşısında suskunluğunu korumuştu.

  • İlk kez gazetecilere yakalanan çift, kendilerini görüntüleyen muhabirleri görünce şaşkınlıklarını gizleyememişti.

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