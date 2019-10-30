Hidrosefali hastalığı belirtileri, nedenleri ve tedavisi

30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hidrosefali kafa içerisinde bulunan su miktarının artması ve bu nedenle büyümesidir. Kafanın içerisinde birbiri ile bağlantılı mağaralar şeklinde boşluklar bulunmaktadır. Bu boşluklara ventrikül ya da karıncık adı verilir. En büyüğü ise; yan karıncıktır. Beynin içinde bulunan su aslında bir beyin-omurilik sıvısıdır ve birçok fonsksiyona yarar. En önemli görevi kafanın çarpmalara karşı beynin korunması görevidir. Bu sıvıda kanı besleyen maddeler gibi besleyici maddeler içermektedir. Bu sıvı karıncıklardaki yosunumsu bir organ olan koroid pleksuslarda, bir kısmı da beyin dokusu ve omurilikte yapılır. Yosun gibi olan koroid pleksuslar tüm karıncıkların içindedir ve beyin omurilik sıvısı yapımında işlev görürler. Günde yarım litre sıvı üretirler ve aynı miktarda emilirler. İki yanda bulunan yan karıncıklarda bulunan beyin omurilik sıvısı, beynin ortasındaki üçüncü karıncığa geçer ve sonra ince bir kanal ile dördüncü karıncık olan boşluğa doğru yol alırlar. Bu akış omurilik merkeze kadar sürer. Dördüncü karıncıktan çıkan sıvı beyin ve omurilik etrafında dolanarak beyin yüzeyinde bulunan büyük toplardamarlardaki özel dokuların katkısıyla emilerek geri dönüş yaparlar. Yani hidrosefali; beyin karıncıklarının genişlemesi ile omurilik ve beyin sıvısındaki miktarında ve basıncında artmadır.
Hidrosefali Hastalığı Nedenleri
Hidrosefali hastalığı; beyin-omurilik sıvısının dolaşımında ortaya çıkan tıkanma sonucunda oluşmasıdır. Karıcıklarda olmasının yanında emilimin olduğu son kısımda da olabilmektedir. Bu tıkanmanın nedeni; kafaya alınan bir darbe, tümör ve enfeksiyondur. Doğuştan ve sonradan olabilen bir hastalıktır.
Hidrosefali belirtileri nelerdir?
Hidrosefali Tedavisi Nasıldır?
Tedavi için erken tanı konmasının önemi büyüktür. Tümör nedeni ile tıkanma olmuşsa ona göre bir yol izlenir toplanan fazla sıvı başka yerden emilecek şekilde bir yol oluşturulur. Bu yönlendirme işlemi şant adlı cihazlarla sağlanır. Şant küçük bir tüptür. Tükenmez kalem kadar kalınlığa sahiptir. Şant üç bölüm içerir; Valf, Ventriküler ve Distal. Bu şantlar ile tedavi hekimler tarafından sağlanmaktadır.
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