AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne Balkan Tarih Müzesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Osmanlı-Rus Savaşları ile Balkan Savaşları sırasında Edirne'nin savunmasında karargah olarak kullanılan tabyanın açılışında yaptığı konuşmada, tarihin bir emanet olduğu kadar, ödev ve sorumluluk taşıdığını söyledi.

AA'nın haberine göre tarihe sahip çıkmanın bir vefa borcu olduğunun altını çizen Ersoy, şöyle devam etti:

"Bizler tarihe sahip çıkmakla, ecdadımıza ödenmesi mümkün olmayan vefa borcumuzdan bir parça da olsa eksiltmenin, ülkemizin güçlü geleceğini inşa etmede yolumuzu aydınlatacak ilham ve iradeyi kullanmanın, beşeri ilimlerden manevi değerlere insanlığa rehber olmuş medeniyetimize layık olmanın mücadelesini vermekteyiz. Tarih, milletlerin hafızasıdır, siz kendi gerçeklerinizi unutursanız, başkalarının yalanlarını yaşamak zorunda kalırsınız. Buna asla müsaade etmedik, etmeyiz."

Hıdırlık Tabya'nın Balkanlar'dan gelecek bir hücumun önünü kesmek için inşa edilen 24 tabyanın en büyüğü olduğunu, burada Edirne müdafi Şükrü Paşa ve askerlerinin destan yazdığını ifade eden Ersoy, şehit ve gazileri rahmet ve saygıyla andığını dile getirdi.

TÜRKLER'İN BALKANLAR'DAKİ 600 YILI ANLATILACAK

Tarihi ödev ve sorumluluğun şanlı Türk tarihinden geldiğine vurgu yapan Ersoy, şunları kaydetti:

"Biz bu bilinçle Balkan Savaşları'nın 100'üncü yılı anısına Hıdırlık Tabyası'nın restorasyonunu başlatmıştık ve aslına uygun şekilde 2015 yılında tamamladık. Madem tarihi ihya ediyoruz o halde dünü bugüne taşıyalım ve geleceğe miras bırakalım istedik. Dolayısıyla restorasyon sonrası da düzenlemeler yaparak Balkan Tarihi Müzesi projesini hayata geçirdik. Yaklaşık 1800 metrelik çevre uzunluğuna sahip ve 60 dönümlük bir alanı kaplayan Hıdırlık Tabyası Balkan Tarihi Müzesi'nde 22 karargah odası, 4 dehliz odası ve 18 topçu odası olmak üzere toplam 44 odayı teşhir-tanzim çalışmaları kapsamında düzenledik. Edirne'nin 1361 yılındaki fethinden 1912-1913 Balkan Savaşları sonrasına kadar, Türklerin Balkanlar'daki yaklaşık 600 yıllık tarihi burada ziyaretçileriyle buluşacak."

Edirne'ye yaklaşık 51 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Ersoy, "Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Balkan tarihi noktasında gerçekten çok değerli bir eser teşekkül etti. Gerek restorasyon gerekse müze çalışmalarında emeği ve desteği olan tüm kurum ve kişilere, değerli mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Edirne'mize kazandırdığımız bu eserlerin özellikle çocuk ve gençlerimize ilham olmasını geçmişten devralacakları sarsılmaz bir iradeyle, geleceğe özgüvenle yol almalarını temenni ediyorum" dedi.

KONAKLAMALI TURİST SAYISININ ARTIRILMASI PLANLANIYOR

Edirne'nin en çok turist alan illerden olduğunu ancak turistlerin transit olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, hazırlanacak master planı ile yapılacak çalışmalarla konaklamalı turist sayısının artırılmasını hedeflediklerini de dile getirdi.

Ersoy, Türk müzeciliğinin kurucusu ressam, arkeolog ve düşünür Osman Hamdi Bey'i doğumunun 179'uncu yılında andığını ifade etti.

MÜZE

O döneme ait eşyaların sergilendiği müzede dehliz ve topçu odalarında da dönem yansıtılmaya çalışılıyor. Müze, sunduğu ses altyapısıyla ziyaretçilerini o döneme götürüyor, koridorlardan geçerken çatışma, taarruz sesleri işitiliyor.

Tabyanın seyir terasıyla da ziyaretçilere kentin panoramik görüntüsü sunuluyor.

Restorasyonu yapılarak harabe halden kurtarılıp ayağa kaldırılan, dönemin Edirne'deki en büyük savunma tabyalarından Hıdırlık Tabyası'nda bonetler, beton sıvalar raspa edildi. Odaların üstündeki topraklar kaldırılarak sağlamlaştırıldı, yalıtım yapıldı.

Dehliz ve cephanelik olan bölümde sarnıç ve dehlizin devamı ortaya çıkarılarak, topçu yerleri düzenlendi. Ardından 55 dönümlük alana sahip tabyada müze olarak düzenlenme çalışmalarına başlandı.

Kent merkezine 2,5 kilometre mesafede Yıldırım Mahallesi'ndeki savunma hattının müzeye dönüştürülmesine yönelik başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Müzede Edirne müdafii Mehmet Şükrü Paşa'nın karargah olarak kullandığı tabyada, Şükrü Paşa'nın yanı sıra, savaşta Kızılay'ın müdahale anı silikon heykellerle canlandırılıyor. Tabyada ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in de aynı şekilde heykeli bulunuyor.

"Edirne'den geçen sultanlar", "Balkanlarda Osmanlı mimarisi", "Osmanlı idaresinde Balkanlar", "Edirne'nin fethi", "Edirne'den geçen komutanlar", "Balkan Savaşları günlükleri", "Cephede giyinme ve beslenme", "Savaşta salgın hastalıklar, göç edenler", karargah binasındaki odalarda ses, video ve grafiklerle anlatılıyor.