Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez'de neler yapılır, ritüelleri, gelenekleri ve gül ağacı hikayesi nedir?
Türk kültüründe baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez tarihi Mayıs ayı itibariyle araştırılıyor. Doğanın canlanması, bolluk ve bereket anlamına gelen bahar bayramı her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor ve yüzyıllardır renkli ritüellere sahne oluyor. Hızır ile İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları tarih olarak bilinen Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri ile merak ediliyor. Peki Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez ritüelleri, gelenekleri ve gül ağacı hikayesi nedir? Hıdırellez'de neler yapılır?
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Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan Hıdırellez baharın müjdecisi olarak kabul ediliyor. Gül ağacına dilek dilemek isteyen ve bu bahar bayramının ritüellerine, geleneklerine göre yaşamak isteyenler Hıdırellez nedir ve neler yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2025 Hıdırellez ne zaman kutlanacak, ayın kaçında? Hıdırellez nedir, duası, ritüelleri ve gelenekleri nelerdir, nasıl dilek tutulur? İşte detaylar
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HIDIRELLEZ NE ZAMAN, BUGÜN HIDIRELLEZ Mİ?
UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklediği Hıdırellez, yüzlerce yıllık geleneklerden biridir ve her yıl 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanır.
2025 HIDIRELLEZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Doğanın canlanması ve bolluk, bereket anlamına gelen Hıdırellez tarihleri bu yıl Pazartesi ve Salı günlerine denk geliyor.
Buna göre 2025 Hıdırellez kutlamaları 5 Mayıs Pazartesi akşamı başlayacak, 6 Mayıs Salı günü ikindi ezanında bitecek.
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HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ: HIDIRELLEZ'DE NASIL DİLEK DİLENİR?
Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir.
Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.
Hıdırellez akşamında bir diğer dilek dileme biçimi de gül ağacına para asmaktır.
Asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz.
Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.
Anadolu'da halk tercihen beyaz elbiseler giyerek gün doğmadan önce yeşil ve bol sulu kırlara gidilip eğlenilir.
Kutlamalar yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Bu gibi yerlere bu nedenle Hıdırlık denildiği de olur.
Hızır'ın gezdiği kabul edilen yeşil yerlerde dolaşıp çiçek toplanır, oyunlar oynanır, baharın ilk kuzusu kesilerek yenilir. Toplanan çiçekler kaynatılıp içilirse hastalıklara iyi geleceğin; bu su ile kırk gün yıkanan kişinin gençleşip güzelleşeceğine inanılır.
"Hızır Hakkı" için kuzu kesmek, Hızır geleneğinin yayıldığı her yerde görülen genel bir adettir. Diyarbakır'da Ciğaret adıyla ayrı bir tören yapılır. Baharın bu taze kuzusunu yemekle bedenlerin sağlık ve canlılık kazanacağı inanışı vardır.
Hızır'ın eli değen şeylerin dolup taştığı rivayeti nedeniyle Hızır günü arifesinde yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağzı açık bırakılır.
Ev, bağ, bahçe isteyenler herhangi bir yere istediklerinin küçük bir modelini yaparak; altın ve benzeri ziynet eşyası isteyenler ağaç yapraklarını kollarına veya boyunlarına takarak isteklerine kavuşacaklarına inanır.
Anadolu'nun bazı yerlerinde Hıdrellez Günü yapılan duaların ve isteklerin kabul olması için sadaka verme, oruç tutma ve kurban kesme adeti vardır. Kurban ve adaklar "Hızır hakkı" için olmalıdır çünkü tüm bu hazırlıklar Hızır'a rastlamaya yöneliktir.
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HIDIRELLEZ DUASI
Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah Muhammeden Resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.
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HIDIRELLEZ NEDİR? İŞTE ANLAMI VE ÖNEMİ
Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.
Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak da bilinen Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.
Doğanın canlandığı gün olarak bilinen Hıdırellez Bayramı baharın gelişi anlamını da taşır.
Hızır Günleri 6 Mayıs'ta başlar ve 7 Kasım'a kadar sürer. Hristiyanlar da Aziz George gününü aynı gün kutlar. Aziz George da baharın gelişini temsil eder.
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