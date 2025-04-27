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        Haberler Bilgi Gündem Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez neden kutlanır, kökeni nedir? Hıdırellez gelenekleri ve ritüelleri

        Hıdırellez ne zaman kutlanacak? Hıdırellez ritüelleri nelerdir, nasıl kutlanır?

        Hıdırellez, doğanın uyanışını ve hayatın yenilenmesini simgeleyen kadim bir gelenektir. Halk arasında Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştuğuna inanılır; bu nedenle sağlık, bereket ve dilekler için özel ritüeller yapılır. Peki, Hıdırellez ne zaman ve kutlama ritüelleri neler? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 17:37 Güncelleme: 27.04.2025 - 17:37
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        • 1

          Hıdırellez, baharın gelişiyle birlikte doğa ve insan arasındaki bağı kutlayan geleneksel bir bayramdır. İnanışa göre bu günde dilekler tutulur, sağlık, bolluk ve şans getirmesi için çeşitli ritüeller yapılır. Ateşten atlamak, gül ağacına dilek asmak ve doğaya niyetlerde bulunmak en yaygın uygulamalardandır. Peki, Hıdırellez ne zaman kutlanacak, gelenekleri nelerdir? İşte, detaylar...

        • 2

          HIDIRELLEZ ANLAMI VE KÖKENİ

          Hıdırellez, baharın gelişini, doğanın uyanışını ve bereketi simgeleyen kadim bir bayramdır. İsmini Hızır ve İlyas isimlerinden alır. Halk inanışına göre, Hızır Peygamber karada, İlyas Peygamber ise denizlerde insanlara yardım eden, bolluk ve bereket getiren iki manevi kişiliktir. 5 Mayıs gecesi, Hızır ile İlyas’ın yeryüzünde buluştuklarına inanılır ve bu yüzden bu gece kutsal kabul edilir.

        • 3

          HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

          Hıdırellez, Türk dünyasında ve bazı Balkan ülkelerinde kutlanan mevsimlik bir bayramdır. Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Hıdırellez, baharın gelişini, bolluk ve bereketi simgeler. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olduğuna inanılır.

        • 4

          HIDIRELLEZ GELENEKLERİ NELERDİR, NASIL KUTLANIR?

          Dilek Tutma: Gül ağacının altına dilekler yazılıp bırakılır veya taşlarla şekiller çizilir.

          Ateşten Atlamak: Hastalıklardan ve kötü enerjilerden arınmak için ateşin üzerinden atlanır.

          Hıdırellez Sofrası: Bereketin artması için çeşitli yiyecekler hazırlanır ve dualar edilir.

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