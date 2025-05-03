HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

Hıdırellez, Türk dünyasında ve bazı Balkan ülkelerinde kutlanan mevsimlik bir bayramdır. Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Hıdırellez, baharın gelişini, bolluk ve bereketi simgeler.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez, Türk kültürü ve Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerinde binlerce yıldır kutlanan geleneksel bir bayramdır. Halk inanışına göre, bu özel gün Hızır ve İlyas peygamberlerinin yeryüzünde buluştukları gündür ve hem dini hem de kültürel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Hıdırellez'de insanlar dileklerde bulunur, ateşten atlar, doğayla iç içe piknikler yapar ve baharın gelişini çeşitli ritüellerle coşkuyla kutlar.