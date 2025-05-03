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        Haberler Bilgi Yaşam Hıdırellez ne zaman, hangi tarihte? Hıdırellez ritüelleri, gelenekleri ve tarihi! Hıdırellez’de neler yapılır?

        Hıdırellez ne zaman, hangi tarihte? Hıdırellez ritüelleri, gelenekleri ve tarihi

        Mayıs ayına girilmesiyle birlikte Hıdırellez tarihi merak edilmeye başlandı. Her yıl mayıs ayında kutlanan bugünde, darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştuklarına inanılıyor. Kışın sona ermesi ve baharın gelişiyle birlikte Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki Hıdırellez ne zaman, hangi tarihte? Hıdırellez'de neler yapılır, ritüelleri ve gelenekleri nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 15:14 Güncelleme: 03.05.2025 - 15:14
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        • 1

          Hıdırellez 2025 tarihi araştırılıyor. Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan bu gün, sıcak yaz günlerinin başladığını müjdeliyor. Dilek tutmanın bir gelenek olduğu bahar bayramı, her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peki Hıdırellez ne zaman, hangi tarihte? İşte, Hıdırellez ritüelleri, gelenekleri ve tarihi

        • 2

          HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

          Hıdırellez, Türk dünyasında ve bazı Balkan ülkelerinde kutlanan mevsimlik bir bayramdır. Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Hıdırellez, baharın gelişini, bolluk ve bereketi simgeler.

          HIDIRELLEZ NEDİR?

          Hıdırellez, Türk kültürü ve Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerinde binlerce yıldır kutlanan geleneksel bir bayramdır. Halk inanışına göre, bu özel gün Hızır ve İlyas peygamberlerinin yeryüzünde buluştukları gündür ve hem dini hem de kültürel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Hıdırellez'de insanlar dileklerde bulunur, ateşten atlar, doğayla iç içe piknikler yapar ve baharın gelişini çeşitli ritüellerle coşkuyla kutlar.

        • 3

          HIDIRELLEZ’DE YAPILAN RİTÜELLER

          Hıdırellez gecesi, birçok geleneksel ritüelle kutlanır. Bunlar arasında en bilinenleri şunlardır:​

          Ateşten Atlamak: Hıdırellez ateşinin üzerinden atlamak, kötü enerjilerden arınmak ve yeni başlangıçlar için umut taşır.​

          Dilek Tutmak: Gül ağacına dilekler yazılıp asılır ve sabah olduğunda bu dilekler doğaya bırakılır. ​

          Elma Kabuğu Ritüeli: Bir elma kabuğu tek parça halinde soyulur ve gece başın üzerinden geriye doğru atılır. Kabuğun şekli, dileğin gerçekleşeceğine dair bir işaret olarak kabul edilir.​

          Kırmızı Kurdele ile Bağlama: Dilekler, kırmızı bir kurdele ile bağlanarak evrene iletilir.​

        • 4

          HIDIRELLEZ’İN TARİHİ VE ÖNEMİ

          Hıdırellez, sadece Türkiye’de değil, aynı zamanda Orta Asya, Orta Doğu ve Balkanlar’da da kutlanan bir bayramdır. UNESCO tarafından da koruma altına alınan bu gelenek, kültürel mirasımızın önemli bir parçasıdır.

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