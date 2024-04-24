Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Hıdırellez ne zaman? 2024 Hıdrellez Bayramı hikayesi nedir, nasıl kutlanır?

        Hıdırellez ne zaman? 2024 Hıdrellez Bayramı hikayesi nedir, nasıl kutlanır?

        Hıdırellez için geri sayım başladı. 'Bahar Kutlaması' olarak tanımlanan Hıdrellez, UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer alıyor. Her yıl mayıs ayında kutlanan mevsimlik bayram öncesi "Hıdırellez ne zaman, nasıl kutlanır?" soruları gündeme geldi. İşte, konuya dar detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 10:41 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünyada darda kalanların yardımcısı olduğuna inanılan Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülen baharın habercisi Hıdırellez, mayıs ayında kutlanıyor. Yüzyıllardır renkli ritüellere sahne olan bu özel güne kısa bir süre kalmasıyla gözler "Hıdırellez ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, Hıdırellez Bayramı ritüelleri...

        • 2

          HIDIRELLEZ NE DEMEK?

          Hıdırellez, Türk ve Türk kültürlerinde önemli bir bahar ve şenlik günü olarak kabul edilir. "Hızır" ve "İlyas" peygamberlerin yeryüzünde buluştukları, doğa olaylarının dengelendiği bir zaman olarak kabul edilir. Kutlamalar genellikle baharın gelişini simgeler ve toplum arasında çeşitli ritüellerle kutlanır.

        • 3

          HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

          Hıdırellez genellikle 5 Mayıs ve 6 Mayıs tarihlerinde her yıl kutlanır. Bu gün, baharın gelişini simgeler ve çeşitli ritüellerle kutlanır. Ancak bazı bölgelerde farklı takvimlere göre de kutlanabilir.

        • 4

          HIDIRELLEZ NASIL KUTLANIR?

          Hıdırellez, genellikle halk içinde çeşitli geleneksel ritüellerle kutlanır. İşte bazı Hıdırellez kutlama gelenekleri:

          Ateş yakma: Hıdırellez gecesi, insanlar genellikle ateş yakarlar. Bu ateşin etrafında toplanıp şarkılar söylenir, dans edilir ve dilekler tutulur.

          Dilek tutma: Hıdırellez, dileklerin gerçekleşeceği bir gün olarak kabul edilir. Dolayısıyla insanlar bu gece dileklerini tutarlar. Dilekler genellikle kağıtlara yazılır veya sözlü olarak ifade edilir.

        • 5

          Doğaya saygı göstergesi: Hıdırellez, doğanın uyanışını ve yeniden doğuşunu simgeler. Bu nedenle insanlar genellikle doğaya saygı göstermek için çeşitli etkinlikler düzenlerler, ağaç dikme gibi.

          Bahar temizliği: Bazı bölgelerde, Hıdırellez öncesinde evler temizlenir ve süslenir. Bu, yeni mevsimi karşılamak için bir hazırlık ve temizlik ritüeli olarak görülür.

          Piknikler ve eğlenceler: Hava genellikle güzel olduğu için Hıdırellez günü piknikler ve açık hava etkinlikleri popülerdir. Aileler ve arkadaşlar bir araya gelir, doğada vakit geçirir ve eğlenirler.

        MSB 1829 işçi alımı yapacak!
        MSB 1829 işçi alımı yapacak!
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        'Yol verme' kavgasında tetiği bastılar! Annesiyle yürüyen çocuk vuruldu!
        'Yol verme' kavgasında tetiği bastılar! Annesiyle yürüyen çocuk vuruldu!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        4 yaşındaki Sultan boğazı kesilerek öldürüldü!
        4 yaşındaki Sultan boğazı kesilerek öldürüldü!
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Yeğeni gölete düştü! Amcası suya daldı! Yürekleri yaktılar!
        Yeğeni gölete düştü! Amcası suya daldı! Yürekleri yaktılar!
        Rusya Savunma Bakan Yardımcısı tutuklandı
        Rusya Savunma Bakan Yardımcısı tutuklandı
        "Evliliğe küs değilim"
        "Evliliğe küs değilim"
        Minibüs alev topuna dönmüş 4 kişi ölmüştü! Sürücü kazayı anlattı!
        Minibüs alev topuna dönmüş 4 kişi ölmüştü! Sürücü kazayı anlattı!
        Lodos ve toz taşınımı uyarısı
        Lodos ve toz taşınımı uyarısı
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        “Devletle kavga etmeden milletin çıkarlarını savunmak”
        “Devletle kavga etmeden milletin çıkarlarını savunmak”
        ABD Senatosu'ndan 3 ülkeye 95 milyar dolarlık yardım paketine onay
        ABD Senatosu'ndan 3 ülkeye 95 milyar dolarlık yardım paketine onay
        Mehmet Ayan yazdı: 0-0'dan sıkılmadık
        Mehmet Ayan yazdı: 0-0'dan sıkılmadık
        Oğlunun ölümünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu
        Oğlunun ölümünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu
        Markette cinayet! Uyardı, canından oldu
        Markette cinayet! Uyardı, canından oldu
        TBMM'de renkli resepsiyon
        TBMM'de renkli resepsiyon
        Habertürk Anasayfa