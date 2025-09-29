Habertürk
        Hidayet Türkoğlu: Türk basketbolunu daha ileriye taşımaya devam edeceğiz

        Hidayet Türkoğlu: Türk basketbolunu daha ileriye taşımaya devam edeceğiz

        TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin 1. yılına özel mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 10:54 Güncelleme: 29.09.2025 - 10:54
        "Türk basketbolunu daha ileriye taşımaya devam edeceğiz"
        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışının 1. yılına özel bir mesaj yayımladı.

        Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda Türkoğlu, tesisin Türk basketbolu için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Bir yıl önce bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türk basketbolunun en değerli kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasıyla birlikte açılışını yaptığımız Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi, basketbolumuz için tarihi bir dönüm noktasıydı. Kısa sürede yalnızca bir tesis değil; milli takımlarımızdan kulüplerimize, genç sporcularımızdan basketbolseverlere kadar herkesi buluşturan bir merkez haline geldi. Geride kalan bir yılda 2000'den fazla maça ev sahipliği yaptık, 500.000'den fazla ziyaretçiyi ağırladık ve birçok uluslararası ile yerel organizasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Bugün ilk yaşını kutlarken, basketbolun kalbinin attığı bu vizyon projesinin ülkemize kazandırdığı değeri gururla görüyoruz. Şimdi ise ikinci faza geçiyoruz. Turkcell'in isim sponsorluğunda güçlenen merkezimiz, modern salonları ve altyapı tesisleriyle sınırlı kalmayarak; müzesi, kütüphanesi, kültür ve sanat alanlarıyla basketbolun ötesinde bir yaşam merkezi haline geliyor. Artık yalnızca maçların oynandığı değil, bir şehrin nefes aldığı, bir ülkenin geleceğe umutla baktığı bir merkezden söz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bu vizyonun en güçlü yansımalarından birinin eğitim-öğretim hayatına başlayan İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi olduğunu söyleyen Türkoğlu, şu görüşlere yer verdi:

        "Gençlerimiz, akademik ve sportif gelişimlerini aynı çatı altında sürdürerek geleceğe hazırlanıyor; Türk basketbolunun yarınlarını daha sağlam temellere taşıyor. Geride bıraktığımız yaz, ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı gençlerimiz sergiledikleri üstün performansla bizleri gururlandırdı. Ardından A Erkek Milli Takımımız, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı gümüş madalyayla ülkemize son derece değerli bir başarı daha armağan etti. Önümüzdeki dönemde ise Türkiye, FIBA 2027 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nin bir penceresi ile 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi de bu süreçte Türk basketbolunun uluslararası vizyonunu yansıtan bir merkez olmaya devam edecek. Türk basketboluna verdikleri güçlü destek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Sürecin her aşamasında yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 2025-2026 sezonda kulüplerimize, sporcularımıza ve tüm basketbol paydaşlarımıza başarılar diliyor; sponsorlarımıza, yayıncı kuruluşlarımıza ve medya mensuplarına basketbolumuza verdikleri katkılar için teşekkür ediyorum. Hep birlikte Türk basketbolunu daha ileriye taşımaya devam edeceğiz."

