Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski basketbolcu Hidayet Türkoğlu, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı. Arkadaşları ile yemek yiyen Türkoğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ailesi ile birlikte tatil yapmaya ABD'ye gideceğini belirten Hidayet Türkoğlu, "Uçuşlar açıkmış, hanım öyle söyledi" dedi.