Haberler Gündem Hiçbir Şey TDK: Hiçbirşey birleşik mi yazılır? Hiçbir şey ayrı mı yazılır? Hiçbirşey birleşik mi yazılır? Hiçbir şey ayrı mı yazılır? Sözcüğün doğru yazılışı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TDK sitesinde sözlükten arama yaparak doğru yazım şeklini bulduk. İşte "hiçbir şey" TDK yazım kurallarına göre doğru yazım şekli... Gündem













Hiçbirşey kelimesi birleşik mi, ayrı mı yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre ise iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte hiçbirşey kelimesinin yazım şekli. HİÇBİRŞEY Mİ? HİÇBİR ŞEY Mİ? TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda hiçbir şey kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. TDK'da kelimenin doğru yazımı "hiçbir şey" şeklinde ayrı yazılır. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Hiçbir Şey TDK: Hiçbirşey birleşik mi yazılır? Hiçbir şey ayrı mı yazılır?

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