Doğumgünü kelimesi birleşik mi, ayrı mı yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre ise iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte doğumgünü kelimesinin yazım şekli.

DOĞUMGÜNÜ MÜ, DOĞUM GÜNÜ MÜ?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda doğumgünü kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. Doğum günü isimdir.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "doğum günü" şeklinde ayrı yazılır.

Bir kimsenin doğduğu gün:

"Ben her sene 11 Mayıs'ta doğum günümü kutlarım." - Burhan Felek