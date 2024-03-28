Hiç duyulmamış şarkıları ile Müslüm Gürses albümüm geliyor

Hiç duyulmamış şarkıları ile Müslüm Gürses albümüm geliyor

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Müslüm Gürses'in daha önce seslendirip hiçbir yerde paylaşmadığı Elenor Müzik arşivinde özenle saklanan şarkılar 'Tozlu Raflar' isimli albümde bir araya geliyor ve usta sanatçının eşsiz yorumu yeniden hayranlarıyla buluşuyor. 6 farklı şarkıdan oluşan 'Tozlu Raflar' albümü yakında tüm müzik platformlarında yerini alacak.

18 Nisan Perşembe gecesi tüm müzik platformlarında dinleyiciyle bulaşacak olan sıfır kilometre şarkıların isimleri de önümüzdeki günlerde açıklanacak.