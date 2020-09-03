Hibrit eğitim ne demek? Hibrit kelimesinin TDK anlamı nedir? soruları kelime hakkında detayları merak edenler tarafından souluyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların nasıl açılacağı başta veliler olmak üzere tüm vatandaşların gündemiden. 2020 - 2021 eğitim döneminde ise son dönemde "hibrit eğitim modeli sık sık anılıyor. İşte daha çok araçlarda duymaya alışık olduğumuz hibrit kelimesi ile ilgili detaylar...
HİBRİT EĞİTİM NE DEMEK?
İlk olarak Temmuz ayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamada, hibrit eğitim modelinden bahsetmesi dikkatleri bu yöne çekti.
Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk da hibrit eğitim modeli için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada hibrit modelde yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada verileceğini ifade etti. Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri gibi temel derslerin okullarda yüz yüze verileceğini altını çizerek, Coğrafya, Beden Eğitimi, Tarih ve Hayat Bilgisi gibi derslerin uzaktan eğitim ile verileceğini söyledi. Ayrıca Bakan Selçuk, "Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülecek. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor" dedi.
Bakan Selçuk hibrit eğitim modeli kapsamında sınıfların ikiye bölüneceğini açıklayarak, "Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek" dedi.
Ancak 21 Eylül'de başlaması planlanan yeni dönemde henüz nasıl bir eğitim sisteminin uygulanacağı kesin olarak açıklanmadı. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyuruları takip edilmeli.
HİBRİT NE DEMEK?
Hibritin kelime anlamı melezdir. TDK sözlüğünde "Hibrit" kelimesinin Fransızca "Hybride" kelimesinden Türkçe'ye geçtiği belirtiliyor. Hibrit kelimesinin teknolojideki anlamı ise "İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması." şeklinde...
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