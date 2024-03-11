Hezarfen Ensemble Borusan Müzik Evi’nde

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Küçük oda müziği oluşumlarından geniş çalgısal gruplara; elektronik, edebiyat ve görsel sanatlardan dans, müzik tiyatrosu ve live videoya kadar ulaşan farklı sanatsal alanlar arasındaki bütünleşmelere; disiplinlerarası sahne prodüksiyonları ve kültürlerötesi inisiyatiflerden pedagojik ve müzik-kuramsal girişimlere kadar birçok planda verdikleri katkılarıyla Hezarfen Ensemble, Türkiye’deki çağdaş müzik yaşantısını köklü şekilde dönüştürüyor. Topluluk, 2022 yılında Bristol’de dünya prömiyeri yapılan, Yiğit Özatalay’ın kendileri için bestelediği “Yok mu, Var” isimli yapıtının Türkiye prömiyerini 15 Mart Cuma günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde gerçekleştirecek. Programda, prömiyerin yanı sıra Francesco Filidei, Özkan Manav, Kurt Weill ve Deniz Güngören’in eserleri de seslendirilecek.

BİFO, Joyce DiDonato ile aynı sahneyi paylaşıyor

21 Mart Perşembe günü, dünyaca ünlü mezzosoprano Joyce DiDonato, şef Carlo Tenan yönetimindeki BİFO ile bir araya gelecek. Program, Hector Berlioz ve Richard Strauss’un eserleriyle çevrili. Opera sahnelerindeki performansları ile dünyanın gelmiş geçmiş tüm büyük solistleriyle birlikte anılacak kadar üstün bir düzeyde olan DiDonato, konserleriyle de güçlü, davetkâr ve görkemli olarak nitelendiriliyor. New York Times’ın “mükemmel bir 21. yüzyıl divası, karizmanın, zekâ ve yetenekle birleşimi” olarak nitelendirdiği DiDonato, 21 Mart günü saat 20.00’de, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde BİFO’nun konuğu oluyor.

Konser öncesinde Aydın Büke ve Serhan Bali, Zorlu PSM Meydan Fuaye alanında 19.00 - 19.30 saatleri arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Bu sohbetin devamı ve canlı konser yayını 19.45’ten itibaren radyo Borusan Klasik’te.

borusansanat.tv’de konser yayınları devam ediyor

Borusan Sanat, borusansanat.tv üzerinden yayınladığı konser kayıtlarıyla izleyicilerine bir müzik şöleni yaşatmaya devam ediyor. 17 Mart Pazar günü saat 11.30’da başlayacak konser kaydında, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, şef George Pehlivanian’ın yönetiminde Çaykovski’nin 5. Senfonisi’ni seslendiriyor. Konserden evvel, saat 11.00-11.30 arasında Serhan Bali’nin gerçekleştirdiği konser öncesi söyleşi ekranlarda olacak.

borusansanat.tv’de izleyiciyle buluşacak bir sonraki yayın ise Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşen Emine Bostancı konseri. Ödüllü bir kemençe ve Girit liri icracısı Emine Bostancı’nın, müzisyen dostlarıyla birlikte “Dareyn” adlı projesini dinleyicilerin beğenisine sunduğu konserin kaydı, 23 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de yayında olacak. Birbiri içine geçen doğaçlamalarla ve kompozisyonlarla dinleyicilerin hayal güçlerinde söylenmemiş anlatıların varlığına yönelik diyaloglar yaratan “Dareyn”, Emine Bostancı, Maya Fridman, Franz von Chossy ve Vinsent Planjer’in performanslarıyla birleşiyor.

Konserler Borusan Klasik’te canlı yayında

Müzikseverler, BİFO’nun Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde ve Borusan Quartet’in Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştirdiği tüm konserleri Borusan Sanat’ın çevrimiçi radyosu Borusan Klasik’ten canlı olarak dinleyebiliyor.

Borusan Sanat’ın düzenlediği konserlerin biletleri, passo.com.tr'de satılıyor.