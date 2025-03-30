Heyelanda facia kıl payı!
Trabzon'da iki mahalle arasında ulaşımı sağlayan köprü, meydana gelen heyelanda çöktü. Olayda şans eseri herhangi bir facia yaşanmadı
Giriş: 30.03.2025 - 14:25 Güncelleme: 30.03.2025 - 14:26
Trabzon'un Maçka ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelanla mahalleler arasındaki ulaşımı sağlayan köprü çöktü.
DHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde Hamsiköy köyünde meydana geldi.
Çevresinde bir süre önce inşaat çalışması başlatılan köprü, etkili olan sağanağın ardından meydana gelen heyelanla çöktü.
Ulaşıma kapanan yolda, belediye ekipleri çalışma başlattı.
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