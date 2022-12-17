Hesapları askıya alınan gazeteciler Twitter'a geri döndü

New York Times, CNN ve Washington Post muhabirlerinin de aralarında bulunduğu bazı gazetecilerin hesapları, Musk’ın konum bilgilerini paylaştıkları gerekçesiyle askıya alınmıştı.

Ancak artan eleştiriler üzerine Musk, bir sonraki adımda ne yapması gerektiğini Twitter kullanıcılarına sordu. 3,6 milyon kişinin katıldığı ankette % 59’luk bir kesim yasağın derhal kaldırılmasını istedi.

Musk Twitter mesajında “Halk sözünü söyledi. Konumumu yayımlayan hesapların üzerindeki kısıtlama kalkacak” dedi.

Hesapların askıya alınma BM ve AB tarafından da kınanmıştı.

Ancak @Elonjet hesabı üzerindeki kısıtlama devam edecek. Hesabın sahibi, 20 yaşınadki Jack Sweeney Musk’ın özel jeti her bir yere inip, kalktığında kamuya açık uçuş izleme bilgilerini tweet atıyordu.

Musk, bu hesap nedeniyle “çılgın bir ısrarlı takipçinin” arabayla giden çocuğuna yanaştığını söylemişti.

Elon Musk Perşembe günü Sweeney ve diğerlerine karşı yasal yollara başvurulduğunu belirtmişti.

https://twitter.com/elonmusk/status/1603982891179839488?s=20&t=nVp3lQF5_W74a5Pahi_ioA

Twitter’ın mahremiyet politikası da değiştirildi ve kullanıcıların “diğer insanların özel bilgilerini, açık izin olmadan yayımlayamaz ve paylaşamaz” maddesi konuldu.

Hesapları askıya alınan bazı gazeteciler, Musk’ın uçağını takip eden hesapla ilgili haberler yapmıştı.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Melissa Fleming “Medya özgürlüğü bir oyuncak değil. Özgür basın demokratik toplumların köşe taşı ve zararlı dezenformasyonla mücadelede önemli bir araç” dedi.

AB Komisyonu Üyesi Vera Jourava da Twitter’ı yeni Avrupa Dijital Hizmetler Yasası uyarınca yaptırımlarla tehdit etti.

Musk, Twitter’ı satın aldığından beri bir dizi önemli değişiklik yaptı.

Aralarında eski ABD Başkanı Donald Trump’ın da bulunduğu askıya alınan bazı hesapları geri verdi.

Tesla CEO’su şirketteki çok sayıda kişiyi işten çıkartırken, New York Times’a göre aralarında San Fransisco’daki genel merkezin de bulunduğu bazı Twitter ofislerinin kiralarını ödemeye son verdi.