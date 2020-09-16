HES kodu SMS ile nasıl alınır? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın HES kodu ile açıklamaları vatandaşların "HES kodu nasıl alınır, HES kodu sorgulama" gibi konuları araştırmasına neden oldu. İşte HES kodu ile ilgili tüm detaylar...

HES KODU NEDİR, NE İŞE YARIYOR?

HES Kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirlerarası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Covid19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulamadır.

HES KODU E -DEVLET ÜZERİNDEN ALMA LİNKİ

HES KODU NASIL ALINIR? SMS İLE HES KODU ALMA İŞLEMİ

HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İNDİR

Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini sorarken 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor. Bluetooth servisini açan uygulama kullanıcının sokakta gezerken karşılaştığı kişilerden birisi daha sonra pozitif çıktığı takdirde 'şu gün şu saatte pozitif birisiyle karşılaştınız' şeklinde uyarıda bulunuyor.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Uygulamanın erişim izinleri bölümüne bakıldığında ise kullanıcıların şu bilgilerine eriştiği görülüyor: Kişiler, yaklaşık konum (ağ tabanlı),kesin konum (GPS ve ağ tabanlı),kablosuz bağlantı bilgileri, internetten veri alma, ağ bağlantılarını görüntüleme, Bluetooth ayarlarına erişim, tam ağ erişimi, cihazın uyku moduna geçmesini önleme.