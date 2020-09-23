HES kodu nasıl alınır?

HES kodu sadece seyahatlerde değil bundan sonra ÖSYM sınav başvurularında da istenecek. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi isteneceğini bildirdi. İşte ÖSYM sınav başvurusu HES kodu alımı ile ilgili detaylar...

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSUNDA HES KODU ZORUNLULUĞU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, geçtiğimiz günlerde başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda HES kodu isteneceğini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi.

HES KODU NASIL ALINIR?

Başkan Aygün, HES kodunun nasıl alınacağına ilişkin görsel de paylaştı. Seyahat etmek isteyen vatandaşlar da aşağıdaki yöntemlerdne birisiyle (Hayat Eve Sığar Uygulaması, SMS ve e-Devlet) HES kodunu alabilir.

HES KODU GEREKEN SINAVLAR

HES kodu bundan sonra ÖSYM tarafından düzenlenen her sınav için istenecek. Adaylar HES kodunu sınav başvurusu esnasında tebliğ etmek zorunda.

BAŞVURUSU TAMAMLANMIŞ SINAVLAR İÇİN HES KODU GEREKMİYOR

ÖSYM Başkanı Aygün daha sonra yaptığı açıklamada "Başvuruları daha önce tamamlanan sınavlar için adaylarımızın HES kodu sınavdan önce http://ais.osym.gov.tr ‘ye sistem tarafından yansıtılacaktır. Dolayısıyla, başvuru süreci daha önce tamamlanan sınavlar için adaylarımızın HES kodu işlemi yapmalarına gerek yoktur." dedi.