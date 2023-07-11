Herkesin bilmesi gereken 16 psikolojik gerçek!
Psikolojik ve bilimsel gerçekler hem genel kültürü artırır ve hem de merak uyandırır. İşte birbirinden ilginç 16 ilginç psikolojik gerçek!
- 1
ŞAKALAR
Anlatılan şakalara en çok gülen kişi yine genellikle şakayı bilen yapan kişi olur.
- 2
ANILAR
Anılar her akla geldiğinde daha da değişmiş olur. İnsan belleği bilgileri depolarken aktif bir şekilde çalışır, anıları canlandırırken zamanla değiştirebilir.
- 3
KADINLAR
Kadınlar genellikle birisini sevdiği zaman erkeklerden daha çok sever.
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- 4
TEMBELLİK
Bazı insanlar doğası gereği tembeldir ve bu durumdan şikayet etmezler.
- 5
BİLGİ
Bilgi aramaya bağımlıyız. Nörotransmitter dopamin insanları iyi hissetirir ve bir amacı olmasa bile insanları daha fazla bilgi aramaya teşfik eder.
- 6
HATIRLAMAK
Aynı anda sadece 3 ya da 4 şey hatırlayabiliriz. Kısa süreli anılar tek seferde yalnızca 3 veya 4 şeyi saklayabilir.
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- 7
GÜLMEK
Daha çok gülen insanlar, daha fazla acıya katlandığı teorisi doğrudur.
- 8
ZİHİN
Zihinimiz sıkıcı bulduğumuz insanlara ilgi duyduğumuz zaman onları ilginç durum haline getirme eğilimindedir.
- 9
İZLENİM
İnsanlar sizinle ilgili ilk izlenimi ilk 10 saniye içerisinde verir.
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- 10
ERKEKLER
Erkeklerin hemen hemen yüzde 40'ı kadınlarla ilk buluşmada özgüvenli hissetmez.
- 11
GÖRMEZDEN GELMEK
Görmezden gelinmek ve hissetmek yaralanmakla aynı kimyasal etkiye sahiptir.
- 12
RÜYA
Rüyanızda gördüğünüz insanlar aslında kısa bir süreliğine de olsa gerçek hayatta gördüğünüz insanlardır.
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- 13
GÜLÜMSEMEK
Gülümsemek makyaj yapmaktan yüzde 69 daha çekicidir.
- 14
MÜZİK TÜRÜ
Dinlediğiniz müzik türü dünyayı nasıl algıladığınızla alakalıdır.
- 15
DAVRANIŞ
Ortalama bir bireyin bir davranışı günlük alışkanlık haline getirmesi yaklaşık 66 gün sürer.
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- 16
GÖZ BEBEĞİ
Bir insan sevdiği birisine baktığında göz bebeği normalden yüzde 45 oranından daha fazla büyür.
Kaynak: Aconciousrethink