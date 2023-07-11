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        Herkesin bilmesi gereken 16 psikolojik gerçek!

        Psikolojik ve bilimsel gerçekler hem genel kültürü artırır ve hem de merak uyandırır. İşte birbirinden ilginç 16 ilginç psikolojik gerçek!

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 00:29
        • 1

          ŞAKALAR

          Anlatılan şakalara en çok gülen kişi yine genellikle şakayı bilen yapan kişi olur.

           

        • 2

          ANILAR

          Anılar her akla geldiğinde daha da değişmiş olur. İnsan belleği bilgileri depolarken aktif bir şekilde çalışır, anıları canlandırırken zamanla değiştirebilir.

           

        • 3

          KADINLAR

          Kadınlar genellikle birisini sevdiği zaman erkeklerden daha çok sever.

           

        • 4

          TEMBELLİK

          Bazı insanlar doğası gereği tembeldir ve bu durumdan şikayet etmezler.

           

        • 5

          BİLGİ

          Bilgi aramaya bağımlıyız. Nörotransmitter dopamin insanları iyi hissetirir ve bir amacı olmasa bile insanları daha fazla bilgi aramaya teşfik eder.

           

        • 6

          HATIRLAMAK

          Aynı anda sadece 3 ya da 4 şey hatırlayabiliriz. Kısa süreli anılar tek seferde yalnızca 3 veya 4 şeyi saklayabilir.

           

        • 7

          GÜLMEK

          Daha çok gülen insanlar, daha fazla acıya katlandığı teorisi doğrudur.

           

        • 8

          ZİHİN

          Zihinimiz sıkıcı bulduğumuz insanlara ilgi duyduğumuz zaman onları ilginç durum haline getirme eğilimindedir.

           

        • 9

          İZLENİM 

          İnsanlar sizinle ilgili ilk izlenimi ilk 10 saniye içerisinde verir.

           

        • 10

          ERKEKLER

          Erkeklerin hemen hemen yüzde 40'ı kadınlarla ilk buluşmada özgüvenli hissetmez.

           

        • 11

          GÖRMEZDEN GELMEK

          Görmezden gelinmek ve hissetmek yaralanmakla aynı kimyasal etkiye sahiptir.

           

        • 12

          RÜYA

          Rüyanızda gördüğünüz insanlar aslında kısa bir süreliğine de olsa gerçek hayatta gördüğünüz insanlardır.

           

        • 13

          GÜLÜMSEMEK

          Gülümsemek makyaj yapmaktan yüzde 69 daha çekicidir.

           

        • 14

          MÜZİK TÜRÜ

          Dinlediğiniz müzik türü dünyayı nasıl algıladığınızla alakalıdır.

           

        • 15

          DAVRANIŞ

          Ortalama bir bireyin bir  davranışı günlük alışkanlık haline getirmesi yaklaşık 66 gün sürer.

           

        • 16

          GÖZ BEBEĞİ 

          Bir insan sevdiği birisine baktığında göz bebeği normalden yüzde 45 oranından daha fazla büyür.

          Kaynak: Aconciousrethink

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