Herkesin bilmesi gereken 16 psikolojik gerçek!

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ŞAKALAR Anlatılan şakalara en çok gülen kişi yine genellikle şakayı bilen yapan kişi olur.

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ANILAR Anılar her akla geldiğinde daha da değişmiş olur. İnsan belleği bilgileri depolarken aktif bir şekilde çalışır, anıları canlandırırken zamanla değiştirebilir.

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KADINLAR Kadınlar genellikle birisini sevdiği zaman erkeklerden daha çok sever.

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TEMBELLİK Bazı insanlar doğası gereği tembeldir ve bu durumdan şikayet etmezler.

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BİLGİ Bilgi aramaya bağımlıyız. Nörotransmitter dopamin insanları iyi hissetirir ve bir amacı olmasa bile insanları daha fazla bilgi aramaya teşfik eder.

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HATIRLAMAK Aynı anda sadece 3 ya da 4 şey hatırlayabiliriz. Kısa süreli anılar tek seferde yalnızca 3 veya 4 şeyi saklayabilir.

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GÜLMEK Daha çok gülen insanlar, daha fazla acıya katlandığı teorisi doğrudur.

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ZİHİN Zihinimiz sıkıcı bulduğumuz insanlara ilgi duyduğumuz zaman onları ilginç durum haline getirme eğilimindedir.

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İZLENİM İnsanlar sizinle ilgili ilk izlenimi ilk 10 saniye içerisinde verir.

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ERKEKLER Erkeklerin hemen hemen yüzde 40'ı kadınlarla ilk buluşmada özgüvenli hissetmez.

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GÖRMEZDEN GELMEK Görmezden gelinmek ve hissetmek yaralanmakla aynı kimyasal etkiye sahiptir.

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RÜYA Rüyanızda gördüğünüz insanlar aslında kısa bir süreliğine de olsa gerçek hayatta gördüğünüz insanlardır.

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GÜLÜMSEMEK Gülümsemek makyaj yapmaktan yüzde 69 daha çekicidir.

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MÜZİK TÜRÜ Dinlediğiniz müzik türü dünyayı nasıl algıladığınızla alakalıdır.

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DAVRANIŞ Ortalama bir bireyin bir davranışı günlük alışkanlık haline getirmesi yaklaşık 66 gün sürer.

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