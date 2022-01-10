ALİ GÜLTİKEN: Emirhan'ın performansını görünce çok mutlu oldum. Beşiktaş'ın son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden bir tanesi. Buna hiç şüphe yok. Maçın tamamında bu kadar kendinden emin, ne yaptığını bilerek, aldığı her topu çok doğru kullanarak ancak bu kadar sonuç odaklı oynanabilirdi.