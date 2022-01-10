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Herkes onu konuşuyor: Beşiktaş'ta gündem Emirhan İlkhan!

Beşiktaş, Rizespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken 17 yaşındaki Emirhan İlkhan maça damga vurdu. 1 topu direkten dönen ve 1 de gol atan genç yetenek taraftarın sevgilisi olurken otoritelerden de tam not aldı. Emirhan'ın hikayesi de ortaya çıktı

10.01.2022 - 10:23 | Güncelleme: FUTBOL

  • Türk futbolunda genç bir yıldız daha Süper Lig sahnesine çıktı.

  • Hafta içinde takımıyla Turkcell Süper Kupa'yı kazanma mutluluğu yaşayan 17 yaşındaki genç yetenek Emirhan İlkhan, siyah-beyazlı forma altında çıktığı ilk lig maçında başarılı performansıyla adından söz ettirdi.

  • 2-2 eşitlikle biten Rize deplasmanında ilk gol sevincini yaşayan Emirhan, sahanın en iyi isimlerinden birisi olurken kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı.

  • İlk Süper Lig maçında ilk golünü de atan Emirhan İlkhan, Batuhan Karadeniz’den bu yana Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla gol atan en genç oyuncu oldu. 

    (Batuhan Karadeniz - 17 yaş 165 gün / Emirhan İlkhan - 17 yaş 222 gün)

  • Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup ve Alex Teixeira gibi isimlerin sezon başından beri verimli olamadığı bölgede adeta döktüren bir topu da direkten dönen Emirhan'ın hikayesi de dikkat çekici.

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