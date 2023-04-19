Heritage İstanbul 3 Mayıs'ta başlayacak

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Koruma, restorasyon, arkeoloji, müzecilik ve kütüphanecilik teknolojileri fuar ve konferansı Heritage İstanbul bu yıl 3-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında 7. kez kültür mirası meraklılarıyla buluşacak.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda ArtCloud Network International'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Heritage İstanbul, müzecilik, arkeoloji, restorasyon, kütüphanecilik sektörlerinde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmaları, konferans, söyleşi ve atölye çalışmalarında alanında uzman birçok isimle bir araya getirecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği, İBB Kültür A.Ş. tarafından desteklenen Heritage İstanbul, 7. senesinde 32' si yurt dışından olmak üzere 120'nin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapacak.

Katılımcılar arasında, İtalya Ülke Pavilyonu ile Belçika, İsveç, Nijerya, Hollanda, Almanya, İspanya, İran ülkelerden farklı kurumlar da yer alıyor.



Fuar, kültürel miras endüstrisinin müzecilik, arkeoloji, restorasyon ve kütüphanecilik alanlarında duayen isimlerini 25 konferans, 17 Miras Sohbeti ve 11 atölye etkinliğiyle kültürel miras meraklılarıyla buluşturacak.

Yine ayrıca 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle özellikle müzecilik ve restorasyon alanında afet önleyici koruma konularında oturumlar da fuar boyunca konusunda uzman kurum, kuruluş ve kişilerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

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