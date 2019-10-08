Herhâlde sözcüğü nasıl yazılır? Herhâlde birleşik mi, ayrı mı yazılır? Birçok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

HANGİ YAZILIŞ DOĞRU: HERHÂLDE Mİ, HER HÂLDE Mİ?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, herhâlde şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde rastlanan "her hâlde " şeklindeki yazım ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "herhâlde "dir.