Tek başına alışverişe gelen güzel oyuncu, uzun bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünleri inceledi. Güzel oyuncuyu karşısında gören sevenleri ise Ebru Şahin ile uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yanına gelenlerle fotoğraf çektirmekle kalmayıp onlarla sohbet eden güzel oyuncunun bu samimi ve içten tavrı takdir topladı. Ayrıca Ebru Şahin'in makyajsız doğal güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı.