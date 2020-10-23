Hercai 9 Ekim'de ATV ekranlarında saat 20:00'da severleriyle buluşacak. Hercai dizisinin çekimleri Mardin - Midyat'ta yapılıyor.
HERCAİ DİZİSİ KONUSU
Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.
HERCAİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Hercai dizisi Mardin Midyat’a yolu düşenlerin yakından tanıyacağı Mardin Midyat Sıla Konağında çekiliyor. Bir çok kişi bu dev yapıyı Midyat Konuk Evi müzesi olarak da bilmekte.
HERCAİ DİZİSİ OYUNCULARI
AKIN AKINÖZÜ - MİRAN ASLANBEY
Tam adıyla Süreyya Akın Akınözü, 22 Eylül 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Craft oyunculuk atölyesinde eğitim görmüştür. 2014 yılından beri oyunculuk yapmaktadır.
EBRU ŞAHİN - REYYAN ŞADOĞLU
Ebru Şahin 18 Mayıs 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi'nden mezun olmuştur. 2017 yılında Savaşçı dizisinde Didem karakterine hayat vererek oyunculuğa başlamıştır.
MACİT SONKAN - NASUH ŞADOĞLU
Macit Sonkan, 1953 yılında İzmir Torbalı Yazıbaşı'da doğdu.
Güzel Sanatlar Tiyatro Oyunculuk mezunu olan sanatçının, 1978'de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde başladığı sanat hayatı, tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerle de devam etmektedir.
Çocuk tiyatrosu üzerine yoğunlaşan Sonkan, yurt dışında sergilenen oyunlarda da rol aldı. Tiyatro alanında birçok oyunda ödül kazanmıştır.
AYDA AKSEL - AZİZE ASLANBEY
31 Ekim 1962 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okumuştur. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün kadrolu elemanı olarak çalıştı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu’nda çalıştı. ‘‘Diyalog”da ders verdi.
Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla bey 2010 yılında vefat etti. İlk eşinden de Leyla adında kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.
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