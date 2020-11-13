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Hercai dizisi nerede çekiliyor? Hercai dizisi oyuncuları ve konusu

Hercai dizisi bu akşam ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Başrolünde Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün yer aldığı Romantik Dram türündeki Hercai dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...

13.11.2020 - 17:09 | Güncelleme: ABONE OL
Hercai dizisi nerede çekiliyor? Hercai dizisi oyuncuları ve konusu

Hercai dizisi nerede çekiliyor? Hercai oyuncuları ve konusu nedir? Sorusu izleyicileri tarafından merak konusu oldu. İşte Reyyan ile Miran'ın aşkını konu alan Hercai dizisi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

HERCAİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hercai dizisinin çekimleri Mardin - Midyat'ta yapılıyor.

HERCAİ DİZİSİ OYUNCULARI

Canlandıran oyuncuKarakterBölüm
Akın AkınözüMiran Aslanbey/Şadoğlu1-
Ebru ŞahinReyyan Şadoğlu/Aslanbey1-
Gülçin SantırcıoğluSultan Aslanbey1-
Serhat TutumluerHazar Şadoğlu1-
Oya UnustasıGönül Aslanbey1-
Ahmet Tansu TaşanlarAzat Şadoğlu1-
Serdar ÖzerCihan Şadoğlu1-
Gülçin HatıhanHandan Şadoğlu1-
İlay ErkökYaren Şadoğlu Bakırcıoğlu1-
Cahit GökFırat Demiralp1-
Güneş HayatEsma Demiralp1-
Aydan BurhanHanife Derbent1-
İnci ŞenNigar Katarcı1-
Aslı SamatMelike Aştutan1-
Ebrar Alya DemirbilekGül Şadoğlu1-
Gökhan YavuzRıza Demir1-
Ayda AkselAzize Aslanbey1-
Macit SonkanNasuh Şadoğlu1-
Feride ÇetinZehra Şadoğlu1-29, 42-
Yusuf BedirBedirhan1-
Emrullah OmayMahmut3-
Aydan TaşŞehriyar Taşkın5-
Sarp İkilerCaner Katarcı8-
Güven HoknaŞükran24-
Ahmet KayakesenHarun Bakırcıoğlu26-
Oğuzcan UluNasuh Şadoğlu(Genç)29-
Zuhal YalçınAsiye35-
Doğan BayraktarAslan Aslanbey39-
Ferzan HekimoğluDennis33
Eylem TanrıverKeriman Çetin1-12
Eda Elif Başlamışlı / Duygu YetişElif Aslanbey Şadoğlu1-38


HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

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