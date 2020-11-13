Hercai dizisi nerede çekiliyor? Hercai oyuncuları ve konusu nedir? Sorusu izleyicileri tarafından merak konusu oldu. İşte Reyyan ile Miran'ın aşkını konu alan Hercai dizisi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

HERCAİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hercai dizisinin çekimleri Mardin - Midyat'ta yapılıyor.

HERCAİ DİZİSİ OYUNCULARI



HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.