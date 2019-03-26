26 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hercai en son 2. bölümüyle ekranlara gelmişti. Hercai'de Gönül'ün Miran'ın resmi nikahlı eşi olduğu ortaya çıktı. Reyyan ile Miran'ın düğününde Azat, Miran'a olan aşkına yenik düştü ve olay çıkardı tam o sırada olay yerinde bulunan Gül Azat'ın tabancasından çıkan kurşunla vuruldu. Aile hastanede Gül'ün başında nöbet tutarken, Miran Reyyan'dan intikam planını devreye soktu. Ancak bu intikamın ardından Miran rahatlamadı, Reyyan'a karşı olan duygularının vicdani yükünü taşıyor. Reyyan ise olanların ardından kendisini yanan kulübenin içinde bırakıyor. Peki Reyyan ve Gül ölecek mi? İşte Hercai 3. yeni bölüm fragmanı ve 2. son bölüm özeti
HERCAİ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
“Kalbim soğumadı annem, bir yarısı hala sıcak…”
HERCAİ 2. SON BÖLÜM ÖZETİ
Miran neredeyse hayatı boyunca hazırlandığı intikam planında artık sona ulaşmak üzeredir. Ama hayatın kendisine hazırladığı sürprizler de kapıda bekliyor. Kin ve nefret besleyerek büyüdüğü Şadoğlu ailesinin torunu Reyyan'la vakit geçirdikçe kalbinin sesi farklı çıkmaya başlıyor.
Her şeyin farkında olan Azize Aslanbey'in de bu durum karşısında farklı planları var. Aklı da kalbi de karışan Miran Aslanbey bu karışıklıktan nasıl kurtlacak?
Tüm bu yaşananlara daha fazla dayanamayan Azat, Reyyan'ı düğünden vazgeçirmek için elinden geleni ardına koymuyor. Reyyan'ın kılına zarar gelmemesi için dünyayı karşısına almayı döze alan Azat, farkına varmadan büyük bir trajediye sebep oluyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!