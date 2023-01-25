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Heraldik, eski krallıkların, imparatorlukların armalarını, mühürlerini inceler. Belki de birçok kişinin adını ilk defa duyduğu heraldik tarihi iyi anlamak için aslında çok önemli bir bilimdir. Tarihteki bir devletin armasının ya da mührünün değişim sürecini, nasıl değiştiğini bize heraldik söyler. Böylece aslında hiyerarşik yapının sembolleri diyebileceğimiz bu arma ya da mühürler bize tarihin akışı hakkında da bilgi vermektedir. Peki bilimsel anlamda heraldik neyi inceler? Heraldik biliminin sağladığı yararlar nelerdir? İşte heraldik ile ilgili her şeyi sizler için derledik.

Heraldik Nedir?

Heraldik aynı zamanda arma bilimi veya mühür bilimi olarak da anılır. Eski devirlerden günümüze kadar var olmuş olan arma, bayrak, mühür özel işaret ve unvanları inceleyen heraldik tarihin yardımcı bilim dallarından birisidir. Törenler, rütbeler, soyağaçları yine heraldik biliminin konusu içinde incelenmektedir.

Heraldik Neyi İnceler?

Tarihsel süreçte bir araya gelen toplumlar, krallıklar, beylikler, imparatorluklar hem devlet hem de ordu idaresinde arma ve mühürleri kullanma ihtiyacı duymuştur. Bu gibi semboller süreç içerisinde hiyerarşik yapının daha etkili biçimde işlemesine yardımcı olan araçlar olmuşlardır. Savaş meydanında birlikleri sembolize eden flamalar, komutanları tanımayı kolaylaştıran arma ve semboller bu araçların kullanım örneklerindendir. Bunların yanı sıra hanedanlık armaları, kral veya imparatorların mühürleri bu araçların etkili kullanım örneklerinden sayılabilir.

Heraldik bilimi tamda bu noktada kullanılan armaları, flamaları, mühürleri inceleyerek tarih bilimine katkı sağlayan bir bilim dalı olarak karşımıza çıkar. Örneğin tarihsel açıdan bir hanedanlığı incelerken o hanedanlığın mührünü tanımak, o mühür veya armanın zaman içindeki değişimlerini takip etmek tarihçilere büyük avantaj sağlar. Yönetici sınıflar arasındaki yazışmaların sınıflandırılması ve tanımlanmasını kolaylaştırır. Diğer arma ve mühürlerle olan benzerliklerinin fark edilip takip edilmesini sağlar.

Heraldik biliminin inceleme alanı içine dâhil olan konuları şu şekilde sıralamak mümkündür;

armalar,

bayraklar,

unvanlar,

mühürler,

törenler,

rütbeler.

Bu gibi semboller eski yazışmalarda, savaş kalkanları, üniformalar, zırhlar, miğferler gibi birçok yerde karşımıza çıkabilir ve bunların tümü heraldik biliminin araştırma konuları dâhilindedir.

Heraldik Yazılı Dönem Mi?

Heraldik bilimi arma, mühür, bayrak, flama gibi sembolleri incelediğinden ve bu semboller yazılı dönemle birlikte ortaya çıktığından heraldiğin araştırma konuları yazılı dönem içinde kalmaktadır.

Heraldik Tarihe Nasıl Yardımcı Olur?

Heraldik bilimi konusu itibariyle tarihsel süreçte kullanılan arma ve sembolleri incelemektedir. Bu arma ve sembollerin anlaşılması incelenen toplumun siyasi yapısı, hiyerarşisi, inanışları ve geçiş bağlantılarıyla ilgili önemli ipuçları taşımaktadır. Heraldik bu ipuçlarının bulunarak tarih biliminin ilerleyişine katkı sağlamaktadır.

Heraldik Biliminin Sağladığı Faydaları

Özellikle tarih biliminin yardımcı dallarından biri olarak kabul edildiğinden heraldik biliminin en önemli faydaları tarih alanında görülmektedir. Yazışmalar üzerindeki mühürlerin incelenmesi ve bu sayede kim tarafından yazıldığının belirlenmesi heraldik biliminin konusuna girer ve bu özelliği dahi başlı başına tarih bilimi için oldukça önemlidir. Hanedan armalarının zaman içindeki değişimlerinin takip edilmesi bir hanedanlığın süreç içinde hangi etkiler altında olduğu ile ilgili önemli bulgular sağlamaktadır ve yine bu konuyla ilgili başvurulması gereken yer heraldik bilimidir. Heraldik bilimi tarihteki yönetici sınıf haricindeki önemli kişilerin tanınmasına da yardımcı olmaktadır. Yazılı bir metin üzerindeki mühürden o dönemin önemli bir din adamı veya toplumun ileri gelen kişileri tespit edilebilir. Bir arma veya madalya sayesinde yüksek rütbeli askerler, savaş kahramanları, generaller tespit edilebilir. Bunların tespiti heraldik biliminin konusu içinde yer alır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut