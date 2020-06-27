İHA

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Karatekin Mahallesi'nde ikamet eden 54 yaşındaki Abdullah Özdemir çay içmek için gittiği köy kahvesinde bir zamanlar yakalanması ve yurt dışına çıkarılması yasak olan boynuzlu gergedan böceği buldu.

İHA'nın haberine göre böceği evinde beslemeye başlayan Özdemir gittiği her yere böceğini de götürmeye başladı.

Yaklaşık bir aydır böceğe gözü gibi bakan Özdemir, "Böceğe o kadar alıştılar ki beni gören böceği soruyor. Nereye gitsem onu da yanımda götürüyorum, Kahveye çay içmeye gittiğimde esnaf yolumu gözlüyor. Herkes böceğe alıştı. Elinde tutmak isteyenler oluyor. Ben de 1 ayda çok alıştım. Evladım gibi imkanı olsa elinden tutup gezdiririm" dedi.