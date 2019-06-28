28 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Her Yerde Sen her hafta Cuma günleri ekranlara geliyor. Her Yerde Sen dizisinin konusu şu şekilde; Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. İşte Her Yerde Sen oyuncuları...
FURKAN ANDIÇ (DEMİR ERENDİL)
Zeki, titiz, kuralcı bir adam. Genç yaşında oldukça başarılı projelerle dünya çapında adından söz ettiren bir yönetici olan Demir için başarı her şeyden önde gelir. Kuralcı ve sert görünümünün altında ise çok merhametli bir adam gizlidir. Çocuk yaşta aldığı yaraların üstüne aşk hayatında yaşadığı kalp kırıklığı onu böyle sert ve savunmacı bir adam yapmıştır. En büyük amacı ise babasından daha başarılı ve dirençli olup çocukken kaybettiklerini geri almaktır. Bu amaca ulaşmak için geldiği İstanbul’da deli dolu bir kız olan Selin ile aynı evde yaşamaya mecbur kalır. Bundan sonra hayatını kontrol etmek oldukça zorlaşacaktır… Kendini korumak ve amacına ulaşmak için evde ve işte kendi kurallarını koymak üzere diretirken Demir ne kadar reddetse de kalbinin kilitleri bir bir açılacaktır.
AYBÜKE PUSAT (SELİN SEVER)
Sempatik, coşkulu, sevecen bir genç kadın. Aynı zamanda dikbaşlı ve dobra. Yerine göre hanım, yerine göre dayıdır. Sevdiklerini kaybetme korkusu hayatındaki en büyük sınavıdır Selin’in… Binbir zorlukla satın aldığı evinde keçisi Sakız, kaplumbağası tosbağa ve yere göğe sığdıramadığı balığı Çiçi ile çok mutludur… İş arkadaşlarıyla son dönemde mali çıkmaz yaşayan şirketi Artemim’de işlerin yoluna girmesi için canla başla çabalamaktadırlar. Yaşanan bir karışıklık sebebiyle Artemim’in yeni yöneticisi Demir ile aynı evi paylaşmak zorunda kalır. Demir evin kendisine ait olduğunda ısrar etse de Selin, bu duruma pabuç bırakacak biri değildir. Hem evde hem de işte herkesin hayatını altüst eden Demir’den kurtulmak için çabalarken kalbini ona kaptıracağından habersizdir.
ALİ YAĞCI (BURAK YANGEL)
Selin’in çalıştığı mimarlık şirketinin sahibinin oğludur. Burak, bu durumu asla bencilce, kendi çıkarları için kullanmamıştır. Amacı gerçekten başarılı olup kendisini babası ünlü iş adamı Ekrem Bey’e karşı kanıtlamaktır. Şirkette yaşanan Genel Müdür boşluğunda, bu durumu kendi lehine çevirebilmek için elinden geleni yapmıştır. Görevinin resmileşeceğini sandığı gün kendisi yerine Demir’in yönetici olarak geleceğini öğrenen Burak eski pozisyonu olan proje yöneticiliğine dönmek zorunda kalır. Bu durum onu Demir’in bir numaralı rakibi haline getirecektir. Selin ve Demir arasında yaşanacak yakınlık Selin’e olan ilgisini arttırdığı gibi Demir’e olan hırsını da ikiye katlayacaktır.
ASLIHAN MALBORA (AYDA AKMAN)
Cazibesine güvenen ama her zaman analitik zekasıyla hareket eden yetenekli bir mühendistir. Aynı zamanda sosyal medya canavarı, manipülasyon ustası, hatta eski bir stalk’çıdır Ayda… Erkekleri iyi tanır, kadınca oyunları en iyi o anlar. Stratejileri anlamakta ve karşı stratejileri kurmakta ustadır. Demir’i şirketten ve evden uzaklaştırmak için Selin’in en büyük destekçilerinden olacaktır. Selin’in veteriner arkadaşı İbo ile tanışması Ayda’nın hayatında yepyeni bir sayfa açacaktır.
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