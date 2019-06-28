FURKAN ANDIÇ (DEMİR ERENDİL)

Zeki, titiz, kuralcı bir adam. Genç yaşında oldukça başarılı projelerle dünya çapında adından söz ettiren bir yönetici olan Demir için başarı her şeyden önde gelir. Kuralcı ve sert görünümünün altında ise çok merhametli bir adam gizlidir. Çocuk yaşta aldığı yaraların üstüne aşk hayatında yaşadığı kalp kırıklığı onu böyle sert ve savunmacı bir adam yapmıştır. En büyük amacı ise babasından daha başarılı ve dirençli olup çocukken kaybettiklerini geri almaktır. Bu amaca ulaşmak için geldiği İstanbul’da deli dolu bir kız olan Selin ile aynı evde yaşamaya mecbur kalır. Bundan sonra hayatını kontrol etmek oldukça zorlaşacaktır… Kendini korumak ve amacına ulaşmak için evde ve işte kendi kurallarını koymak üzere diretirken Demir ne kadar reddetse de kalbinin kilitleri bir bir açılacaktır.