Her Yerde Sen'in yeni yayın günü Cumartesi akşamları olarak belirlendi. Her Yerde Sen'de Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Ali Yağcı, Beste Kökdemir, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin ve Deniz Işın yer alıyor. Her Yerde Sen'in yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti haberimizde.

HER YERDE SEN 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HER YERDE SEN 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Evden ayrılan Demir tüm sorunları çözmek için harekete geçer. Şirketteki ağırlığını artırması, Burak’la arasındaki gerilimi yükseltir ve Demir’e karşı yeniden harekete geçmesine neden olur.

Evde yalnız kalamayan Selin ise sürekli arkadaşlarını davet etmektedir. Sürpriz bir misafirin gelişi Selin’i sevindirirken Demir engeliyle karşılaşır. Eylül’ün kendisinden uzaklaştığını düşünen Burak ani bir kararla yeni sorunlara yol açar.