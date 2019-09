Her Yerde Sen 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Her Yerde Sen bu akşam saat 20.00'da Fox TV ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Başrollerinde yakından tanığımız Her Yerde Sen dizisinin oyuncuları ve konusunu sizler için derledik...

HER YERDE SEN 13. BÖLÜM FRAGMANLARI

HER YERDE SEN DİZİSİ OYUNCULARI

Oyuncular:

Demir: Furkan Andıç

Selin: Aybüke Pusat

Burak: Ali Yağcı

İbrahim: Ali Gözüşirin

Merve: Deniz Işın

Bora: Ali Barkın

HER YERDE SEN DİZİSİ KONUSU

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.