Her yemekten sonra uyukluyor, kolunuzu kaldıracak enerjiyi bile bulamıyor musunuz? İşte "gıda koması" ile baş etme yolları

Nefis bir yemek hangimizin ağzını sulandırmaz ki! Karnımız acıktığında hayallerimizi süsleyen yemekler bazı insanlar için günlük yaşam kalitesini düşüren zamanlara dönüşebiliyor. Yemek yedikten sonra vücuda hakim olan uyku halinin ve yorgunluğun tıptaki adı postprandial somnolence. Halk arasında bu durumu "gıda koması" olarak açıklıyoruz.

Vücudumuzdaki tüm organlar tek bir enerji merkezinden beslenerek çalışır. Yemek yedikten sonra sindirim sistemi devreye girdiği için vücudun tüm enerjisi sindirim sistemine kayar ve beyninize daha az enerji gitmeye başlar. Aynı zamanda yemek yedikten sonra insülin artar ve bu da serotonin ile melatonin üretiminin artmasıyla sonuçlanır. Bu da halsiz hissetmenize ve uyku halinin tetiklenmesine yok açar.

Aynı zamanda yediğiniz yemeğin karbonhidrat ve yağ oranları açısından yüksek bir yemek olması ya da yemeği yediğiniz saat de uyku halinin tetiklenmesinde etkilidir. Biyolojik sistemimiz günün ilerleyen saatlerinde daha hafif gıdalar tüketmeye uyumludur. Aksi halde enerji dalgalanmaları meydana gelir.

Gıda komasıyla çoğu zaman rutininizde yapacağınız bazı değişiklikler sayesinde baş edebilirsiniz ama eğer neredeyse her öğününüzden sonra bu halsizlik hissini yaşıyorsanız ya da birazdan bahsedeceğimiz rutin değişikliklerine rağmen iyileşme görülmüyorsa o zaman doktora başvurmalısınız. Çünkü gıda komasının kronikleşmesi diyabet, uyku apnesi ya da hipotiroid gibi hastalıkların habercisi olabilir. İşte gıda koması ile baş etme yolları...

Dengeli yemekler tüketmeye özen gösterin: Öğünlerinizin sadece karbonhidrat ve yağ ağırlıklı besinlerden oluşması yemek sonrası halsizlik hissini arttırır. Vücudunuzun aynı öğün içinde hem proteine hem lifli gıdalara hem de kompleks karbonhidratlara ihtiyacı vardır. Lif ve protein önemli. Porsiyon kontrolü yapmaya özen gösterin: Az ama dengeli yemek, mideyi yormaz. Aç kalın demiyoruz ama yediğiniz porsiyonların sizi tıka basa doyuracak kadar büyük olması iyi bir şey değil. Midenizi tamamen doldurmadan öğünü bitirin. REKLAM Yavaş yemek yemeye özen gösterin: Yemek yerken özellikle de çok aç kalmışsak bir anda her şeyi yemek isteyebiliyoruz ama beynin “doyma” sinyali alması için 15–20 dakika geçmesi gerekir. Eğer öğünlerinizi daha uzun sürelerde yerseniz zaten isteseniz de çok yiyemeyeceksiniz ve tabağınız bitmeden doyduğunuzu fark edeceksiniz. Daha fazla su tüketmeye çalışın: Su vücudumuz için büyük bir oksijen kaynağıdır. Oksijen de vücudumuzun enerjisini sağlayan bir yakıttır. Susuzluk da halsizliği artırabilir. Bol su tüketmek daha zinde hissetmenin adımlarından biridir.

Yemekten sonra hareket etmeye özen gösterin: Yemekten hemen sonra oturmak, uzanmak ya da yatmak vücudun uykuya geçişini hızlandırır. Hafif yürüyüş sindirimin hızlanmasına yardım eder. Hiç değilse sofrayı toplama, bulaşıkları dizme ve mutfağı temizleme işlerini yemekten sonra yaparak hemen uykuya geçişi engelleyebilirsiniz. Hareket etmek size iyi gelecek. Uyku düzenini korumak önemli: İyi bir uyku sistemine sahip değilsek vücudumuzun çalışması aksar ve hormonlarımız sık sık dengesini kaybeder. Hormon dengesizlikleri de yemek sonrası uyku halinide epey etkilidir. Gece kaliteli uyku alınmazsa gündüz “gıda koması” şikayetleri daha şiddetli olur. İyi uyumak önemli. Rutininizde yapacağınız bu değişikliklerle yemekten sonra bastıran uyku haliyle baş edebilirseniz. Eğer olmuyorsa doktora danışmakta fayda var.