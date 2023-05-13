Her katında lezzet var! İşte krepli pasta tarifi!

KREPLİ PASTA NASIL YAPILIR?

Pastanın yapımına ilk olarak kremadan başlayın. Bunun için; süt, şeker, un ve nişastayı bir tencereye ekleyin ve karıştırın. Fokurdamasından sonra 2-3 dakika içerisinde ocaktan alın. Vanilya ekleyerek karıştırın ve üzerinin kurumaması için poşetle kapatarak kenarda bekletin. Tamamen soğuyan kremaya toz krem anti ekleyin.

Daha sonra çikolata sosunu hazırlayın. Tüm malzemeleri tencerede 2-3 dakika kaynatın. Kenarda bekletin.

Krep yapımına geçebilirsiniz; Bunun için, yumurta ve şekeri çırpıp sütü ekleyin. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek homojen hale gelene kadar karıştırın. Yağlanan tavaya karışımdan 1 kepçe dökerek önlü arkalı pişirin.

Servis tabağına bir krep sonra 2 kaşık krema ekleyin ve bu şekilde krepleri bitirin. Kalan kremayı tüm kreplerin dış kenarlarına sürün ve üzerine çikolata sosunu gezdirin.