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Her katında lezzet var! İşte krepli pasta tarifi!

Geçtiğimiz Cuma günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada yapılan krepli pasta tarifi sosyal medyada gündem oldu. Merak edilen leziz krepli pasta tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Giriş: 13.05.2023 - 17:29 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta adlı yarışmada, geçtiğimiz günlerde krepli pasta yapıldı. Yarışmacıların yemek yaparak altın kazandıkları yarışmada yapılan krepli pasta tarifi, sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırma konusu oldu. İşte merak edilen leziz pastanın yapılışı...

  • KREPLİ PASTA MALZEMELERİ

    Krep için;

    3 adet yumurta

    1 su bardağı şeker

    1,5 su bardağı süt

    2 yemek kaşığı kakao

    1 su bardağı un

    1 adet kabartma tozu

    1 paket vanilin

    Kreması için:

    3 su bardağı süt

    4 yemek kaşığı şeker

    2,5 yemek kaşığı un

    1 yemek kaşığı nişasta

    1 paket vanilin

    1 paket toz krem şanti 

    Üzeri için:

    1 su bardağı süt

    1 su bardağı su

    1,5 yemek kaşığı kakao

    4 yemek kaşığı toz şeker

    1,5 yemek kaşığı un

  • KREPLİ PASTA NASIL YAPILIR?

    Pastanın yapımına ilk olarak kremadan başlayın. Bunun için; süt, şeker, un ve nişastayı bir tencereye ekleyin ve karıştırın. Fokurdamasından sonra 2-3 dakika içerisinde ocaktan alın. Vanilya ekleyerek karıştırın ve üzerinin kurumaması için poşetle kapatarak kenarda bekletin. Tamamen soğuyan kremaya toz krem anti ekleyin.

    Daha sonra çikolata sosunu hazırlayın. Tüm malzemeleri tencerede 2-3 dakika kaynatın. Kenarda bekletin.

    Krep yapımına geçebilirsiniz; Bunun için, yumurta ve şekeri çırpıp sütü ekleyin. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek homojen hale gelene kadar karıştırın. Yağlanan tavaya karışımdan 1 kepçe dökerek önlü arkalı pişirin.

    Servis tabağına bir krep sonra 2 kaşık krema ekleyin ve bu şekilde krepleri bitirin. Kalan kremayı tüm kreplerin dış kenarlarına sürün ve üzerine çikolata sosunu gezdirin.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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